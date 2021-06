Le PSG arrache l’accord de Barcelone pour Georginio Wijnaldum, cible du Bayern Munich

in

L’ancien cible du Bayern Munich Georginio Wijnaldum a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain au lieu de Barcelone. Il semblait prêt à rejoindre les géants catalans, mais le PSG est intervenu à la dernière heure et a réussi à faire accepter à l’international néerlandais un contrat de trois ans jusqu’en juin 2024 (ESPN).

Wijnaldum avait clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec Liverpool et qu’il quitterait le club après la fin de la saison. Pas plus tard qu’à la fin du mois dernier, son agent s’était entretenu avec le président de Barcelone, Joan Laporta, de ce déménagement et un examen médical avait même été organisé pour finaliser l’accord. Cependant, le PSG est intervenu à la dernière heure avec une offre à laquelle Wijnaldum n’a pas pu résister.

Selon des sources proches d’ESPN, le PSG a proposé de doubler le montant que Barcelone offrait à Wijnaldum dans son forfait et il a également été révélé que Mauricio Pochettino l’avait également appelé personnellement. Les deux choses combinées ont finalement rendu la décision facile pour Wijnaldum. Que cette dernière tactique du PSG ait été planifiée et délibérée n’est pas tout à fait clair, mais Barcelone se sentira certainement durement fait en ayant raté la signature de Wijnaldum. Selon Fabrizio Romano, le PSG se prépare également à recruter Gianluigi Donnarumma de l’AC Milan dans un avenir proche.

Le PSG devrait achever la signature de Gianluigi Donnarumma dans les prochaines heures, la Juventus est hors course – il va demander à Paris le maillot n99. Pour être clair : Keylor Navas reste. #PSG Le contrat Wijnaldum jusqu’en 2024 a déjà été signé, les examens médicaux sont maintenant terminés. – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 7 juin 2021

En mai, Wijnaldum était également lié à un transfert au Bayern. Ils étaient allés jusqu’à contacter ses représentants pour discuter d’un éventuel transfert de Liverpool en Bavière et il a été signalé à l’époque que les discussions allaient bien. Sur le papier, cette décision était logique pour le Bayern, qui perd Javi Martinez au milieu de terrain cet été et qui est incertain quant à l’avenir de Corentin Tolisso. Wijnaldum aurait pu s’avérer être un excellent ajout au milieu de terrain du Bayern sous Julian Nagelsmann pour un prix assez abordable, mais le Bayern n’était pas disposé à offrir autant que Barcelone. À l’époque, il semblait que Barcelone allait battre le Bayern et le PSG n’était pas vraiment dans la conversation, mais ils ont présenté leur offre tardive.