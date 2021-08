Le PSG aurait déjà choisi le remplaçant idéal de Mbappé

in

24/08/2021 à 09:58 CEST

Lundi dernier, les alarmes ont sonné au PSG. Mbappé continue sans renouveler Et, lassée des refus de l’attaquant français, l’équipe parisienne, selon RMC Sport, pourrait songer à une vente cet été et entreprendre la signature d’un autre attaquant pour le remplacer. L’élu serait Richarlison.

Du même médium, ils pointeraient du doigt le Brésilien, un proche de Neymar. Le footballeur d’Everton, qui vient également de remporter la médaille d’or aux JO de Tokyo, est à l’ordre du jour du PSG, et ces ils auraient déjà approché l’environnement du joueur pour tester un éventuel accord.

La priorité est de renouveler Mbappé

La priorité reste la pérennité de la jeune perle française. L’équipe parisienne tentera jusqu’au dernier moment et tentera de continuer à le convaincre une fois qu’il jouera avec Neymar et Messi. Son association prend fin en 2022, donc en janvier, il serait libre de négocier avec n’importe quel club.

Madrid est plus attentif que quiconque à leur situation et tous les mouvements sont suivis en détail d’essayer de le signer dès que possible. Bien sûr, le marché des transferts touche à sa fin.