Le PSG, avec le doute de Messi et sans Mbappé, reçoit Lille

28/10/2021 à 21h00 CEST

X. Serrano

Les PSG reçoit ce vendredi à 21h00 la visite du Lille, actuel champion du championnat de France, en attendant la condition physique de Leo Messi. Après l’absence de Rosario à l’entraînement ce jeudi, Maurio Pochettino a annoncé en conférence de presse que le joueur du Barça souffrait d’inconfort musculaire et que sa disponibilité pour le duel de vendredi est inconnue.

« Le match contre Marseille s’est terminé sans problème, mais aujourd’hui, il ressent une gêne musculaire. Par précaution, il s’est entraîné individuellement. Espérons qu’il aille bien demain & rdquor;, a détaillé l’entraîneur du PSG ce jeudi.

Il ne faisait pas non plus d’exercice avec ses compagnons. Kylian Mbappé, a confirmé une perte due à une infection ORL l’empêchant de s’entraîner pendant la semaine. Le club parisien s’attend à ce que l’attaquant français rejoigne le groupe en début de semaine prochaine. Comme le rapporte le PSG dans un communiqué, les blessés ne seront pas non plus disponibles ce vendredi. Sergio Bouquets, Cadre Verratti et Léandro Défilés.

Louange à Messi

Pochettinocritiqué en France pour avoir sapé les performances de Messi en le plaçant trop près de l’aile droite, il a défendu devant les médias que le Rosario « Avec votre lecture du jeu, vous pouvez jouer partout & rdquor;. «Leo est un joueur qui peut commencer sur le coup droit en entrant, ou en jouant comme un 10 et en reculant pour aider à construire. C’est le meilleur joueur du monde et il se place là où le jeu l’exige», a analysé le coach.

Les PSG, chef de la Ligue 1 avec sept points d’avance sur le deuxième classé, le surprenant Lentille, est mesuré à un Lille loin du niveau qui lui a valu l’an dernier de remporter le championnat. Le 10 mars, embourbé dans une dynamique très irrégulière au niveau des résultats.

Les files d’attente probables

PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendès ; Wijnaldum, Gueye, Herrera ; Dites Maria, Icardi ou Messi, Neymar.

Lille: Grbic; Celik, Fonte, Djalo, Mandava ; Weah, Xeka, Sanches, Bamba ; David, Yilmaz.