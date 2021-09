Le PSG continue d’insister pour renouveler Mbappé

in

09/08/2021

Le à 16:09 CEST

Paula B. Navarro

Les Le Paris Saint-Germain n’abandonne pas et veut continuer à essayer de conserver Kylian Mbappé regardant vers l’avenir. Bien que toutes les offres que l’entité française a proposées aient été rejetées par le joueur français, le club a pris la décision varier la stratégie.

Le club parisien a un peu plus de trois mois pouvoir négocier le renouvellement avec Mbappébien après cette heure le joueur sera libre et pourra signer avec le club qu’il souhaite. L’attaquant a rejeté chaque offre que vous avez reçue et a décidé de continuer avec cette ligne, puisque son idée est de porter le maillot blanc du club dès la saison prochaine. Mais cependant, l’équipe de France ne va pas baisser les bras et a décidé de changer de tactique pour tenter d’y parvenir.

Al-Khelaïfi Il s’est montré énergique et a assuré qu’il ne laisserait pas sortir le joueur français et l’a clairement montré en rejetant toutes les offres que le Real Madrid mettre sur la table, mais que cela n’a pas été un obstacle pour que le club blanc attende la saison prochaine et l’obtienne sans avoir à payer un transfert exorbitant.

ILS VEULENT QUE MBAPPÉ Y PENSE

Le PSG veut récupérer les Français valoriser votre idée de quitter Paris et signe pour le Real Madrid, et pour ça vous proposera un contrat de deux saisons et pas un long Donc, si vous voulez sortir après la Coupe du monde du Qatar, vous le pouvez.

Leonardo et Al Kheñaifi sont convaincus que Kylian Mbappé va changer d’avis dès qu’il commence à jouer aux côtés de Leo Messi et Neymar, ce qui serait un autre atout du PSG pour enfin réussir à renouveler l’attaquant. Cependant, Mbappé continue a décidé que son futur destin sera le Real Madrid et c’est pourquoi dans le Les bureaux de Valdebebas sont calmes.

De son côté, le Real Madrid continue avec la intention de “conquérir” Mbappé et prépare tout pour le faire à partir du 1er janvier, qui est la date à laquelle ils peuvent négocier ouvertement avec le joueur sans être sanctionnés par la FIFA, puisque le joueur Fin du contrat le 30 juin 2022.