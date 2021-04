Le PSG de Mauricio Pochettino en grave danger de céder le titre de Ligue 1 pour la première fois en quatre ans alors que Neymar est expulsé en défaite à Lille au Parc des Princes

Lille est revenu au sommet de la Ligue 1 avec une victoire cruciale 1-0 au Paris Saint Germain pour laisser les géants français en danger de céder leur couronne pour la première fois en quatre ans.

Neymar a été expulsé dans le temps additionnel alors que les hommes de Mauricio Pochettino sont tombés dans une défaite 1-0 au Parc des Princes.

Neymar a vu le rouge contre Lille alors que le PSG glissait

Un effort détourné de l’international canadien Jonathan David a réglé le match, tandis que Neymar et le défenseur lillois Tiago Djalo ont tous deux été renvoyés après que le duo se soit affronté tardivement.

Le PSG traîne désormais Lille de trois points avec sept matches à jouer et Pochettino, dont l’équipe affronte le Bayern Munich mercredi en Ligue des champions, a désormais vu son équipe perdre ses trois derniers matches à domicile en Ligue 1.

«Ça va être difficile», a déclaré Pochettino à PSG TV.

«Nous savions très bien que cela allait être difficile jusqu’à la fin et bien sûr, nous devons continuer et penser à toutes les compétitions. Nous avons la Ligue des champions à venir, nous allons donc nous concentrer sur cela.

Les hommes de Poch sont à trois points de Lille avec sept matches à jouer

« Ils ont créé moins de chances que nous, mais ils étaient plus cliniques devant le but », a déclaré Pochettino.

«Je pense que nous méritions plus au moins un point ou même trois. Au final, nous avons perdu et bien sûr nous sommes très déçus du résultat.

«Nous n’avons pas créé assez. Nous avons créé plus qu’eux mais pas assez et peut-être avons-nous montré un manque d’agressivité dans le dernier tiers. Nous pensions qu’avec la domination, nous marquerions mais à la fin le temps s’est écoulé, nous n’avons pas marqué et nous avons perdu le match.