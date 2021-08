Le PSG de Mauricio Pochettino, un onze de départ du jeu vidéo

08/12/2021 à 09:29 CEST

Le PSG a atteint son grand objectif : se constituer un effectif et un onze rempli des meilleures stars mondiales. Avec l’arrivée de Leo Messi, propriétaire et président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a réalisé son rêve en prenant les rênes de l’entité parisienne il y a une décennie et possède le trident le plus dangereux du football continental.

L’été du PSG a été une folie absolue : ont signé Giunluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Leo Messi dans la même fenêtre de marché. La star argentine, avec Mbappé et Neymar, sont trois des footballeurs avec la valeur marchande la plus élevée et trois des attaquants les plus décisifs du moment.

La valeur de marché du onze type du PSG s’élève à 691 millions d’euros : Donnarumma (65 M€) ; Achraf (60M€), Sergio Ramos (10M€), Kimpembe (40M€), Bernat (16M€) ; Verrati (55 M€), Marquinhos (75 M€), Wijnaldum (30 M€) ; Messi (80M€), Mbappé (160M€), Neymar (100M€).

Les secondaires, sur la bretelle de sortie

Le PSG a un onze de rêve, mais aussi une deuxième unité à fort potentiel vers laquelle le club devra chercher une issue s’il ne veut pas casser le Fair-play financier. C’est le cas de certains acteurs d’un certain marché comme Mauro Icardi, Kurzawa, Paredes, Gueye, Rafinha, Ander Herrera, Draxler ou encore Pablo Sarabia.

Jusqu’au moment, Le président Nasser Al-Khelaïfi n’a licencié que Alphonse Areola (2M€) et Mitchel Bakker (7M€). Arrivées de Wijnaldum, Donnarumma, Ramos et Messi ont été à coût nul, mais pas ceux d’Achraf Hakimi (60M€) ou de Danilo Pereira (16M€).