Le PSG de ‘Poche’ ne s’améliore pas à Tuchel

05/10/2021

Tout est pareil à Paris. Les jours et les semaines passent, et il semble de plus en plus que, étonnamment, le titre de champion ne restera pas dans la capitale française, ce à quoi nous sommes habitués.

Et est-ce que l’Argentin a signé pour le PSG pour couvrir le relief de Thomas Tuchel. Juste avant la fin de 2020, le 29 décembre, l’entité parisienne officialisait le licenciement de l’Allemand. Bien qu’il ait terminé en première position de la phase de groupes de la Ligue des champions, dans la compétition nationale, une performance très irrégulière était offerte, étant dans un troisième place décevante. Mais la paille qui a brisé le dos du chameau c’était la mauvaise relation avec la propriété, puisqu’il a lui-même déclaré qu’il se sentait sans soutien dans les échelons supérieurs, se sentant plus comme un ministre des Sports que comme un entraîneur.

On s’attendait à ce qu’avec l’embauche de Mauricio Pochettino, les choses changent. Que le cours allait prendre la bonne direction et que la ligue aurait lieu début mai. Mais il n’en a pas été ainsi. Bien au contraire.

En fait, les choses n’ont guère changé. Mêmes nuls, mêmes pertes et seulement deux autres victoires, précisément le nombre de jours «supplémentaires» que l’Argentin a joué. De plus, avec le Teuton aux commandes, l’équipe parisienne a passé plus de jours en tête du tableau (six) qu’avec «Poche» (trois).

Mauricio Pochettino, lors du duel au stade Eithad

Et comme si cela ne suffisait pas, alors que le PSG devra regarder la finale de la Ligue des champions depuis chez lui, Chelsea, la nouvelle équipe de Tuchel, jouera contre Manchester City après avoir battu le Real Madrid en demi-finale. Bien sûr, sur le plan sportif, il n’y a aucune raison impérieuse de justifier ce changement d’entraîneur. Le résultat final de la Ligue 1 dictera la sentence.

Critique de Neymar en France

D’un autre côté, Neymar est au centre de toutes les critiques après la semaine noire du PSG, éliminé de la Ligue des champions et ne mène toujours pas la ligue. L’un des plus récurrents a été son individualisme. L ‘Équipe a déclaré: «Il errait entre les lignes sans dynamisme & rdquor; et a ajouté “Neymar s’est amusé seul, oubliant ses coéquipiers”. Le Parisien, quant à lui, a également critiqué le manque d’effort du Brésilien lors du dernier match, assurant qu’il a joué «en chaussettes». C’était aussi très dur ‘RMC Sport’, qui remettait en cause l’autonomie qui est donnée au Brésilien en voyant les résultats du PSG.