Le PSG défend son avance à Leipzig sans Messi

11/02/2021

Le à 21:37 CET

Arnau montserrat

Leo Messi sera absent au Paris Saint-Germain en raison d’une gêne au muscle ischio-jambier gauche lors du match de la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions qui affrontera l’équipe parisienne et Leipzig aujourd’hui en Allemagne. Comme l’a rapporté le PSG dans son appel à la rencontre, l’Argentin a également présenté un malaise et douleur au genou gauche après une commotion cérébrale, il ne se rendra donc pas à Leipzig avec l’équipe.

Au lieu de cela, Kylian Mbappé revient dans l’équipe, qui a raté le dernier match de championnat en raison d’une infection ORL. Le défenseur espagnol Sergio Ramos et deux milieux de terrain, l’Italien Marco Verratti et l’Argentin Leandro Paredes, sont toujours absents de l’équipe entraînée par Mauricio Pochettino.

Le leadership en jeu

Ainsi, sans Leo Messi mais avec le retour de Mbappé, le PSG se rend à Leipzig pour défendre la direction du groupe A. C’est un match plus important qu’il n’y paraît en raison de la situation dans le tableau.

Les hommes de Pochettino sont en tête du classement avec sept points en trois matchs. Il ne leur restait que deux points lors de leur visite en Belgique pour affronter Bruges lors de la première journée du groupe. Ils ont éliminé les fantômes lors du match contre Manchester City et ont pris plus d’air il y a quelques semaines en battant leur prochain rival, RB Leipzig, à domicile.

Un match qu’ils pourraient parfaitement perdre et qui devrait servir d’avertissement aux parisiens. Leipzig a même pris l’avantage en seconde période grâce à des buts d’André Silva et de Mukiele. Leo Messi est apparu là pour sortir les marrons du feu. Un doublé de la star argentine, associé à la grande collaboration de Mbappé en tant que partenaire, a ramené le crash. C’était la première grande soirée de Messi avec l’élastique parisien et aujourd’hui, il n’est pas là pour répéter sa rencontre stellaire.

Le jeu de l’équipe de Pochettino continue d’être loin de ce qui était attendu. Ils l’ont prouvé, une nouvelle fois, contre Lille lors de la dernière journée de Ligue 1. Di María est venu à la rescousse pour réaliser une nouvelle remontée dans les dernières minutes. Quelque chose que l’équipe de l’entraîneur argentin a l’habitude de faire jusqu’à présent cette saison.

De son côté, la situation de l’équipe allemande est limite. Ils ont perdu leurs trois engagements pour le moment et avec Bruges avec quatre points, ils ont du mal à atteindre la Ligue Europa. Ajouter aujourd’hui contre le PSG semble vital étant donné que les Belges affrontent Pep’s City. Leadership et survie en jeu au Red Bull Arena.

Les files d’attente probables

Leipzig : Gulacsi ; Mukiele, Simakan, Orbán, Angeliño; Laimer, Haidara ; Nkunku, Dani Olmo, Forsberg ; André Silva.

PSG: Navas; Achraf, Marquinhos, Kimpembe, Menses ; Herrera, Danilo, Gueye ; Dites Maria, Mbappé, Neymar.