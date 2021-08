Le PSG en “contacts directs” avec Lionel Messi – reportage

in

Le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à réagir à l’annonce explosive selon laquelle Lionel Messi ne resterait pas à Barcelone et aurait déjà entamé des contacts directs avec le joueur, selon le gourou des transferts Fabrizio Romano.

Messi était à Barcelone pour signer le contrat Aucune tension – accord total & annonce prévue. Le Barça a déclaré à Leo qu’il était bloqué par la Liga et qu’il ne pouvait pas signer maintenant. Problèmes aussi avec d’autres joueurs. Messi a apprécié l’honnêteté de Laporta. Le PSG a déjà commencé les contacts directs pic.twitter.com/O0BBEZYU57 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 août 2021

Romano fournit également de plus amples détails sur la trame de fond des événements insensés des dernières heures. Tout était déjà convenu et Messi était prêt à signer un nouveau contrat avec le Barça, mais Joan Laporta lui a dit que le club n’était pas en mesure d’enregistrer de nouveaux contrats en raison des règles de plafond salarial de la Liga.

La partie “problèmes également avec d’autres joueurs” concerne Sergio Agüero, Eric García, Memphis Depay et Emerson Royal, qui ont déjà été annoncés comme joueurs du Barça mais ne peuvent pas être enregistrés pour les mêmes raisons que Messi.

Messi au PSG semble être la prochaine étape logique étant donné à quel point nous avons entendu parler de la rumeur et du fait que Neymar et ses coéquipiers nationaux argentins Leandro Paredes et Ángel Di María sont là, mais il est toujours très difficile de comprendre que le GOAT part ces circonstances.

Joan Laporta donne une conférence de presse vendredi pour faire la lumière sur toute cette folie, mais il semble que Messi aura une nouvelle maison avant trop longtemps.