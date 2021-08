Le PSG, en quête de revanche contre Lille

01.08.2021

Le PSG de Mauricio Pochettino affronte le premier titre de la saison face à un Lille qui a mis fin au règne parisien en Ligue 1. Sans Sergio Ramos, qui manquera la finale de la Supercoupe de France pour cause de blessure, L’équipe de Neymar et Mbappé affronte la grande première rencontre de la saison après six matchs de préparation (trois victoires et trois nuls).

Les Parisiens, qui ils ont obtenu la coupe, mais ont été laissés de côté en Ligue 1 et en Ligue des champions, ont connu un marché des transferts estival quelque peu chargé : le président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum pour faire le grand saut en Europe.

Lille, quant à lui, conserve une grande partie du bloc des champions, à l’exception des départs de Boubakary Soumaré en direction de la Premier League, pour laquelle Leicester City a déboursé 20 millions d’euros, et de Mike Maignan, en direction de la Serie A (13M€ AC Milan).

Objectif : le neuvième d’affilée

Le PSG de Mauricio Pochettino est, sans aucun doute, le grand favori pour le titre de super champion de France. Avec Neymar et Mbappé dans leurs rangs et l’arrivée de renforts comme Donnarumma, Wijnaldum ou Achraf dans une escouade de luxe, Les Parisiens sont les plus grands représentants du football français.

Depuis l’arrivée de Nasser Al-Khelaïfi à la présidence du club, le PSG a fait un saut qualitatif et cumule au total huit Supercoupes de France consécutives : il les a toutes remportées depuis la saison 2013/14 contre Bordeaux, Guingamp, l’Olympique Lyon (2), l’AS Monaco (2), le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille.