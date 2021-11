Le PSG, énervé par le départ de Messi

11/07/2021 à 21:42 CET

Leo Messi boite en raison d’une gêne au genou et au niveau des ischio-jambiers, mais cela n’a pas empêché Scaloni de l’appeler pour jouer pour l’Argentine dans cet arrêt imminent des équipes nationales. Lui et Paredes. Les deux n’ont pas pu jouer les derniers matchs avec le PSG, mais ils sont appelés à le faire avec l’Albiceleste, quelque chose qui a beaucoup énervé le PSG.

Leonardo, directeur sportif parisien, ne comprend pas comment la FIFA permet à des joueurs qui ne sont pas capables à 100% d’aller avec leurs équipes et que les clubs ne peuvent rien en dire. Cela a été déclaré dans des déclarations à ‘Le Parisien’ : « On n’est pas d’accord pour lâcher un joueur qui ne se sent pas bien ou qui est en phase de rééducation. Cela n’a aucune logique et ce type de situation mérite d’être défini par un règlement FIFA’.

Ce n’est pas la première fois que Leonardo se plaint de voir Messi plus avec l’Argentine qu’avec le PSG. Il y a quelques jours il assurait qu' »il va et vient, et maintenant il a une gêne musculaire & rdquor;. La position de l’Argentin ne peut être autre que d’aller à l’appel de sa sélectionMais le Brésilien estime que ce devrait être la FIFA qui permet aux clubs d’avoir le dernier mot.