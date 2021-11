Le PSG envisagerait le départ de Sergio Ramos

11/01/2021

Le à 02:36 CET

Le PSG doute de la continuité de Sergio Ramos dans l’équipe. Le journal français ‘Le Parisien’ rapporte dans son édition numérique que le club ne considère plus comme « une utopie » de résilier le contrat du joueur, qui n’a pas encore fait ses débuts avec l’équipe après sa signature estivale.

Ramos, qui continue de se remettre d’une blessure musculaire qui l’a tenu à l’écart des alignements du Real Madrid Dans la dernière ligne droite de la dernière ligue, il a signé pour deux saisons après avoir échoué à trouver un accord pour renouveler avec le club blanc.

« La confiance que certains accordaient au défenseur au moment de sa signature, ou même après sa blessure au mollet quelques semaines plus tard, n’est plus indéfectible. A tel point que l’option de rupture de contrat, bien qu’elle ne soit pas sur la table. à ce jour, ce n’est plus de la science-fiction. Le PSG commence à admettre qu’il a pu se tromper« , précise l’information.