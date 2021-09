Le PSG est-il le grand favori de la Ligue des champions ?

09/03/2021 à 10:00 CEST

Le PSG de Leo Messi, Neymar et Kylian Mbappé est le grand favori pour remporter la Ligue des champions cette saison 2021/22. Après avoir perdu la finale en 2020 et échoué en demi-finale lors de la dernière édition, les Parisiens, commandés par Mauricio Pochettino depuis le banc, ils ont réuni tous les talents nécessaires pour décrocher le premier titre continental de leur histoire.

Les Gaulois, qui sur ce marché, ils ont incorporé Donnarumma, Achraf, Ramos, Wijnaldum et Messi, sont les principaux prétendants aux prévisions devant Manchester City, Bayern, Chelsea ou Liverpool. Le propriétaire et président du club, Nasser Al-Khelaïfi, a su retenir Kylian Mbappé face au harcèlement du Real Madrid et le Français formera un trident de luxe avec Leo Messi et Neymar.

L’équipe de la capitale affronte une saison passionnante après la débâcle de la Ligue 1 la saison dernière. Le LOSC Lille est entré dans l’histoire en revendiquant le titre, mettant ainsi fin au règne parisien du football français. Ils n’étaient pas non plus à la hauteur de la tâche en Ligue des champions, abattus par Manchester City de Pep Guardiola. Ils n’ont obtenu la Coupe qu’en battant l’AS Monaco en finale avec solvabilité.

Juventus, Barcelone et Real Madrid, dans le même sac

Les excellentes escouades de clubs comme le PSG, Manchester City, Manchester United, Liverpool ou Chelsea laissent au second plan d’autres grandes équipes comme Barcelone, le Real Madrid ou la Juventus.. Le marché agité des Catalans, en effet, les laisse parmi les derniers : Ils ont perdu Leo Messi et Griezmann et seul Memphis Depay est nominé comme le grand nom de l’été.

La Juventus a perdu Cristiano Ronaldo lors de la deuxième étape d’Allegri à la tête de l’entité turinoise, tandis que le Real Madrid a dû se contenter de la signature de Camavinga.. La grande illusion a été Kylian Mbappé, pour qui ils sont venus offrir jusqu’à 200 millions d’euros, mais le refus de la directive parisienne a été déterminant pour que le joueur ne quitte pas Paris.