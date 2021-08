Le PSG est le plus susceptible de débarquer la superstar argentine avec Manchester United et Man City parmi les favoris alors que Barcelone annonce une sortie de choc

in

C’est officiel : Lionel Messi quitte Barcelone.

Il a été annoncé jeudi que la superstar argentine ne continuerait pas au Camp Nou après que des “obstacles financiers et structurels” l’aient empêché de signer un nouvel accord.

Messi a définitivement quitté Barcelone… Oui, vous avez bien lu

Une déclaration sur le site officiel des géants catalans a déclaré: “Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et à l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole) .

“En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone.”

La déclaration a poursuivi: “Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

“Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle.”

Messi pourrait-il retrouver Guardiola?

La nouvelle a envoyé des ondes de choc dans le monde du football, mais la question sur toutes les lèvres est : « Où ira-t-il ensuite ?

Betfair a dressé une liste de son prochain club potentiel et c’est pour le moins intéressant.

Le PSG, qui compte déjà dans ses rangs les superstars Kylian Mbappe et Neymar, a été considéré comme la destination la plus probable pour le joueur de 34 ans contre 10/11.

Les géants français sont depuis longtemps liés à un déménagement pour la superstar, en particulier l’été dernier lorsqu’il a exprimé son désir de partir.

Man City, qui est sur le point de conclure un accord de 100 millions de livres sterling pour signer Jack Grealish, est le deuxième favori à 11/10.

Les prochaines cotes du club de Messi

*Cote au moment de la publication

Paris Saint-Germain – 10/11

Man City – 11/10

Barcelone 10/3

Manchester United – 18/1

Les vieux garçons de Newell – 20/1

Juventus – 22/1

Chelsea – 22/1

Liverpool – 25/1

Un déménagement à l’Etihad le verrait retrouver Pep Guardiola, où il a sans doute apprécié ses meilleures années de 2008 à 2012.

Messi a reçu une cote de 10/3 pour rester à Barcelone, bien que le club ait annoncé que son séjour au club était terminé.

À moins qu’un revirement majeur ne se produise à ce stade, cela semble maintenant très improbable.

Manchester United, quant à lui, a reçu une cote de 18/1 pour décrocher Messi, tandis que les Old Boys de Newell – un club dans lequel Messi a joué avant de rejoindre l’académie de Barcelone – sont également des outsiders à 20/1.

Le total de buts de Messi pour le Barça est le plus élevé jamais enregistré par un joueur pour un club, après avoir dépassé le record de Pelé de 643 pour Santos la saison dernière.

Il est confortablement le meilleur buteur de la Liga avec 474 et est également le deuxième de tous les temps en Ligue des champions, avec 120 contre 134 pour son grand rival Cristiano Ronaldo.

Les prochaines semaines promettent maintenant d’être extrêmement intrigantes avec une multitude de clubs qui se battent maintenant pour signer sans doute le plus grand joueur de tous les temps.