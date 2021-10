Le PSG et la grande gestion des désavantages

Le PSG de Mauricio Pochettino a réussi à revenir (2-1) contre Angers SCO avec des buts de Pereira et Mbappé et reste leader en solitaire avec 27 points sur 30 possibles. Les Parisiens ajoutent neuf victoires et une seule défaite, contre le Stade Rennais avant la pause, et Ils sont les favoris du titre après avoir abandonné l’hégémonie au LOSC Lille la saison dernière et un été de marché marqué par de grosses signatures.

Les Français, qui ne pouvaient pas compter sur Neymar ou Leo Messi pour cette dixième journée de Ligue 1, c’est l’équipe qui a marqué le plus de points (9) en partant en retard dans l’électronique dans cette édition 2021/22 de Ligue 1: Il l’a fait contre Troyes (1-2) lors de la première journée et aussi l’Olympique Lyon (2-1) et Angers SCO (2-1).

Les arrivées de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et surtout Leo Messi ont relevé le plafond compétitif de l’équipe et font partie des grands aspirants du football français et européen.: Avec Manchester City et le Bayern, les Parisiens sont les grands prétendants à la Ligue des Champions cette saison.

Mbappé, Neymar et Messi, avec permis de rêver

Le propriétaire et président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a réalisé son rêve et a construit l’une des meilleures équipes de toute l’Europe avec des noms tels que Donnarumma, Achraf, Ramos, Marquinhos, Verratti, Wijnaldum, Neymar, Mbappé et Leo Messi. Il est évident que l’équipe de France est la meilleure prétendante toutes compétitions confondues cette saison et, sûrement, la meilleure équipe du continent.

Le trident formé par Kylian Mbappé, Neymar et Leo Messi est, de loin, le plus autoritaire de tout le football continental. Bien qu’ils n’aient pas coïncidé en excès dans ce début de cours pour des raisons différentes, les trois configurent Le meilleur argument du PSG pour conquérir tous les titres qu’ils disputent cette saison, dont la première Ligue des champions de l’histoire du club.