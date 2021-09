“Le PSG et la Superliga sont tellement dangereux”

09/07/2021

Act à 15h30 CEST

.

Le président de la Liga, Javier Tebas, a déclaré ce mardi que pour lui “Ce que font le PSG et la Super League est si dangereux” et que devant le départ de grandes figures comme Lionel Messi et Sergio Ramos le tournoi “Il va avoir l’opportunité de grandir avec beaucoup de jeunes joueurs.”

“Non seulement Messi et Ramos me manquent, mais Cristiano, Ronaldo me manque. Personne n’est indispensable Je suis inquiet de travailler pour grandir », a déclaré Tebas, lors de la présentation de l’album d’autocollants Panini pour la saison 2021-22. Le leader de la Liga s’est également moqué de dans l’équipe du Paris Saint Germain, dont il a dit que “Cela ressemble à The League of Legends en raison de l’âge de certains de ses joueurs.”

Concernant le club parisien Tebas, il a déclaré que “il y a des données objectives qui ne sont pas durables” dans votre projet. “Actuellement, le PSG dépense plus de 500 millions d’euros en salaires, avec le les pertes dues au Covid et à la baisse des revenus télévisuels en France, c’est insoutenable“, a soutenu le leader espagnol.”On a dénoncé le PSG et (Manchester) City il y a quelques années et évidemment c’est quelque chose que nous allons recommencer », a souligné Tebas à propos de sa croisade contre les soi-disant États-clubs, qu’il a appelés “ennemis” tout comme la Super League.

Sur le développement de cette saison et la lutte pour le titre de LaLiga, Tebas a analysé qu’à nouveau il y aura une compétition serrée et la définition sera donnée à la fin de la campagne. “Ce qui se passe ces dernières saisons continuera de se produire. Nous avons vu Séville l’année dernière se battre pour le titre jusqu’à l’avant-dernier tour et je pense que cette situation va se répéter, je ne sais pas si avec Séville lui-même ou avec d’autres clubs”, a-t-il déclaré.

Quant à report des matchs Séville – Barcelone et Villarreal – Alavés, que quelques minutes après la fin de l’événement a été confirmée après la décision du Conseil supérieur du sport (CSD) en faveur de la Liga, Tebas avait assuré que si la demande était positive ils s’entretiendront avec les clubs “pour fixer les dates idéales”.