Le PSG et Manchester City, victorieux sans titre en Ligue des champions

09/10/2021 à 8h15 CEST

Le PSG de Mauricio Pochettino et Manchester City de Pep Guardiola sont actuellement deux des équipes les plus puissantes économiquement du football européen. Les investissements qatariens les ont catapultés parmi les meilleurs clubs du moment : tous deux sont candidats pour la Ligue des champions 2021/22 et deux des rivaux les plus talentueux de leurs équipes.

Cependant, les Français et les Britanniques font partie des quatre clubs qui ont remporté le plus de victoires sans lever le titre à aucun moment de leur histoire. C’est le cas d’Arsenal, avec 83 victoires, suivi du PSG (66), de l’Olympique Lyon (58) et de Manchester City (49).

Le top 10 des équipes avec le plus de victoires sans titre est configuré comme suit : Arsenal (83), PSG (66), Olympique Lyon (58), Manchester City (49), Valence (48), Atlético de Madrid (48), Olympiacos (40), Benfica (37), Roma (36) et Bayer Leverkusen (36).

Le Real Madrid, leader des titres

Le PSG et Manchester City, avec une finale perdue chacun, veulent entrer dans l’histoire de la Ligue des champions et faire partie du groupe sélect des champions. Actuellement, 22 équipes sont celles qui ont au moins un titre dans leurs vitrines. Le Real Madrid (13) en possède le plus, suivi de l’AC Milan (7), du Bayern (6), de Liverpool (6), du FC Barcelone (5) et de l’Ajax (4).

La liste des 22 équipes est configurée par : Real Madrid (13) ; Milan AC (7); Bayern et Liverpool (6) ; FC Barcelone (5) ; Ajax (4) ; Inter et Manchester United (3) ; Juventus, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest et Porto (2) ; et Celtic, Hambourg, Steaua Bucarest, Marseille, Dortmund, Feyenoord, Aston Villa, PSV et Red Star (1).