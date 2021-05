Le PSG évalue Pablo Sarabia: 15 millions d’euros

26/05/2021 à 20:18 CEST

Daniel Guillen

La fin du PSG, Pablo Sarabia, Ce serait sur le marché pour un prix de 15 millions d’euros, tel que rapporté par L’Equipe. Les besoins financiers de l’équipe parisienne Ils forceraient à gagner de l’argent avec des joueurs qui n’ont guère la confiance du technicien, Mauricio Pochettino, parmi lesquels serait l’ancien joueur de Séville.

Le madrilène, qui a reçu un appel de Luis Enrique pour jouer l’Eurocup, a perdu des minutes et de l’importance à Paris avec le départ de Thomas Tuchel et Je verrais avec de bons yeux à la recherche d’une sortie de retour en Liga. Équipement comme L’Atlético de Madrid, Villarreal ou Séville lui-même ont déjà manifesté leur intérêt ces derniers jours. Le PSG serait prêt à récupérer une partie de l’investissement initial (20 M €) et Je le laisserais partir malgré deux ans de contrat de plus.

En plus de Pablo Sarabia, Al-Khelaïfi serait également prêt à chercher un débouché pour d’autres pièces de l’équipe telles que Rafinha Alcántara, Mauro Icardi, Arnaud Kalimuendo, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa et Alphonse Areola., qui ne sont pas du départ de Mauricio Pochettino et laisseraient des bénéfices dans les caisses parisiennes.

L’appel de la sélection, quelque chose d’inattendu

Pablo Sarabia fait partie de la liste des 24 convoqués qui défendront l’Espagne lors du prochain championnat d’Europe à partir du 11 juin. L’ailier n’a été international que trois fois, mais Luis Enrique lui a fait confiance pour constituer l’équipe qui cherchera à regagner le trône européen, maintenant en possession du Portugal de Cristiano Ronaldo.

L’attaquant a disputé 37 matchs cette saison et marqué sept buts. Cela a été important en Ligue 1 et en Coupe, mais pas en Ligue des champions, où l’entraîneur argentin ne lui a donné aucune minute dans la phase finale. Il a raté les deux derniers matches de la phase de groupes en raison d’une blessure et a été ostracisé contre Barcelone, le Bayern et Manchester City.