Le PSG exclura Rafinha de la Ligue des champions

03/09/2021 à 21:18 CEST

Le PSG a clôturé, en ce qui concerne les inscriptions, un marché des transferts spectaculaire, mais il n’en est pas de même pour les sorties. Il a été spéculé à plusieurs reprises que l’équipe parisienne a dû lâcher avant d’entrer, mais ça n’a pas été comme ça et il leur reste 34 jetons dans l’équipe.

Parmi eux se trouvent les ex-Azulgrana Rafinha, Bernat et Rico, tous d’anciennes connaissances de la Liga. Avec peu d’importance dans les plans de Pochettino, aucun d’entre eux n’aurait l’occasion de convaincre le sélectionneur argentin dans la plus haute compétition européenne.

Rafinha, qui a débarqué au PSG en octobre 2020, avait un certain rôle la saison dernière en raison des pertes constantes de l’attaquant parisien, mais cette saison, il a débuté sans compter pour l’entraîneur. Seulement 2 minutes le deuxième jour et le dernier, il n’est plus assis sur le banc. Ils ont cherché une issue, mais cela ne s’est pas concrétisé.

Le cas de Rico est encore plus compliqué. Donnarumma est arrivé et Alexandre Letellier, formé à Paris, l’a dépassé, ce qui l’aide à l’inscrire en Ligue des champions selon les règles de celle-ci. Il est actuellement le quatrième gardien.

Juan Bernat, reconduit la saison dernière malgré une grave blessure, ne fera pas non plus partie de cette liste. Les conditions de son retour ont été allongées et l’arrivée à la dernière minute de Nuno Mendes, ont provoqué son exclusion de la liste.