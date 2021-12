Le PSG exercera l’option d’achat de Nuno Mendes

27/12/2021 à 12h22 CET

sport.es

Nuno mendès C’était l’un des ajouts du Paris Saint Germain l’été dernier qui a été laissé dans l’ombre du Messi, Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos ou Wijnaldum. Le Portugais, prêté par le Sporting Lisbonne, est devenu l’un des Pochettino et l’équipe de France veut le signer dans l’immobilier.

Tel que rapporté par le journaliste Fabrice Romano, l’équipe parisienne exécutera en juin l’option d’achat dont elle dispose sur le Portugais valorisée à quarante millions d’euros.

Nuno mendèsMalgré ses 19 ans, il est le titulaire incontesté du côté gauche et compte 16 matchs en championnat et en Europe. Les Portugais ont relégué Bernat déjà Diallo et c’est l’une des notes les plus positives des signatures de l’été dernier.