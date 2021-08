Le PSG manque-t-il quelque chose en défense ?

in

Dans la liesse des supporters recevant Leo Messi au Parc des Princes, le PSG a remporté samedi dernier une belle victoire face à Strasbourg, démontrant sa puissance offensive avec quatre buts et un grand match de Mbappé et Icardi. Cependant, ceux de la capitale française ont beaucoup souffert de la zone défensive, recevant deux buts alors qu’ils menaient 3-0 et compromettant grandement leur avantage lors des passages du match.

Tout cela s’est produit après avoir également concédé contre Troyes lors de la première journée, montrant à quel point ils sont peu solides en défense. Et Pochettino peut accumuler les problèmes : Sergio Ramos ne serait prêt qu’à la mi-septembre.

Plus d’informations (Auto)

Titre de l’actualité (Auto)

Dans ce contexte, ‘La Gazzetta dello Sport’ a rapporté que les Parisiens pourraient être intéressés par un autre ajout : Kalidou Koulibaly. L’arrière central napolitain serait la dernière pièce choisie par le cheikh pour finir de fermer une défense à laquelle, outre Ramos, ils ont déjà rejoint Achraf sur l’aile droite cet été.

L’arrière latéral marocain a été l’un des points forts de l’équipe, marquant même contre Troyes, mais ni Diallo ni Kehrer n’ont joué au niveau de l’équipe galactique qu’ils prétendent être, laissant très exposé à un Kimpembe qui, sans Ramos ni Marquinhos, a un double job.

Sa signature coûterait au club français environ 50 millions d’euros, mais des médias susmentionnés, ils soulignent que De Laurentiis peut faire des compromis sur le montant. Son arrivée dans la capitale ferait de lui la sixième recrue estivale, après les signatures de Donnarumma, Achraf, Sergio Ramos, Messi et Wijnaldum susmentionnés.