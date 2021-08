“Le PSG n’a que deux moyens de pérenniser le projet, le sponsoring et la vente”

in

08/10/2021

Le à 19:25 CEST

Toni Roca, directeur de l’Institut du droit du sport, a prévenu que le Paris Saint Germain n’avait que deux moyens de soutenir son projet vedette mené par Leo Messi, Neymar et Mbappé, et de ne pas enfreindre le fair-play financier imposé par l’UEFA.

Ce règlement établit qu’aucune équipe ne peut dépenser plus qu’elle n’entre. Jusqu’en 2011, les clubs avaient toute liberté pour faire leurs affaires et effectuer des transferts en faisant de grosses dépenses sur le marché des transferts. C’est à partir de cette date que l’UEFA et son ancien président, Michel Platini, ont décidé d’arrêter et de commencer à contrôler davantage les finances des clubs.

“Le PSG ne doit s’en tenir qu’à deux voies pour se conformer au Fair Play Financier et pour que son projet soit viable cette saison. Le premier d’entre eux est la gestion des parrainages, avec l’arrivée de nouveaux contrats qui permettent au Paris Saint Germain de dépasser les dépenses et ainsi d’être en marge de la norme. En revanche, le départ des footballeurs de l’effectif devrait être favorisé avant la clôture du marché pour équilibrer les comptes et éviter tout type de sanction & rdquor;, explique Toni Roca.

Autorisation du fair-play financier en Ligue 1

“Il y a une distorsion de concurrence entre deux ligues différentes, la Ligue espagnole et la Ligue 1, lorsque l’Europe oblige le contrôle de toutes les ligues à être le même. Alors qu’en Espagne le contrôle est effectué avant le début de chaque saison et qu’il est plus strict, en France le le contrôle brille pratiquement par son absence », précise-t-il.

“L’UEFA n’évalue pas si les règlements nationaux sont respectés, mais contrôle seulement que ses règlements FFP sont respectés et ce sont les ligues de chaque pays qui contrôlent le respect de leurs règlements internes. Dans ce cas, la sanction ne viendrait pas. a priori comme en Espagne, mais cela se ferait a posteriori et on pourrait évaluer que le Paris Saint Germain n’a pas joué la Ligue des champions lors de la saison 22-23”, ajoute l’expert.

Ce que le Paris Saint Germain doit prendre en compte pour équilibrer ses comptes, c’est de ne pas répéter ce qui s’est passé en 2018, où l’UEFA a enquêté sur une surévaluation des accords de sponsoring du PSG pour justifier ses dépenses de transferts en période estivale par rapport à l’année précédente.

Ces accords ont été déclarés pour une valeur de 200 millions d’euros et l’UEFA a engagé le cabinet de conseil Octagon pour mener une enquête indépendante et déterminer s’il y avait une valeur raisonnable dans ces parrainages allégués par le Paris Saint Germain.

“L’UEFA scrutera tout sponsoring présenté par le club français, c’est pourquoi il doit atteindre un point d’équilibre s’il opte finalement pour cette voie. L’arrivée de Messi va déboucher sur de nouveaux contrats de sponsoring, comme cela s’est produit après l’arrivée de Neymar en 2017, cela peut donc être une bonne formule pour essayer d’équilibrer les comptes et que l’UEFA n’entre pas pour enquêter avec une éventuelle sanction dans la section qui ferait le plus mal, ne pas contester et pouvoir pour gagner sa Ligue des champions tant attendue. Mais attention, il y a le risque que ces sponsorings soient gonflés, surtout s’ils viennent d’entreprises qataries, donc l’UEFA doit les valoriser au prix du marché, et c’est la valeur qui compterait pour les besoins de la FFP&rdquor ;, a-t-il explique Toni Roca.

Mbappé, la clé pour équilibrer les comptes

Après l’arrivée d’autres grandes stars comme Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le PSG n’a que la possibilité d’ouvrir la porte de sortie aux autres joueurs de l’effectif pour ajuster leur solde de comptes.

Parmi les candidats, il y a quatre noms : le premier d’entre eux est le milieu de terrain espagnol Ander Herrera, qui aura des moments très difficiles avec Wijnaldum et aurait un rôle résiduel si Paul Pogba est signé. À la deuxième place, les deux gardiens Alphonse Areola et Sergio Rico, appelés à être secondaires en raison de la présence dans l’équipe de Gianluigi Donnarumma et Keylos Navas.

Enfin, il y aurait le cas possible du départ de la jeune star française du PSG, Kylian Mbappé, qui met fin à son contrat à l’été 2022 et pourrait être la clé dont l’équipe de France a besoin pour ne pas enfreindre le fair-play financier et entrer. une grosse somme avant de la laisser filer sans frais l’année prochaine.

La Ligue 1 lève à nouveau le rideau et le Paris Saint-Germain cherche à récupérer le titre tombé l’an dernier entre les mains de Lille, dans une saison encore marquée par les conséquences de la crise du coronavirus, ainsi que par des problèmes de droits de télévision, traînés depuis que Mediapro a rompu le contrat signé avec la Ligue française de football professionnel (LFP).

À présent, La Ligue 1 et le PSG s’apprêtent à affronter une nouvelle saison après avoir évalué l’impact de la pandémie à 2,6 milliards d’euros. « La baisse du résultat d’exploitation du football professionnel a été de 1,4 milliard d’euros sur la saison 2020-2021. Ainsi, comme nous l’avons commenté précédemment, après la baisse des revenus de cette rubrique pour le Paris Saint Germain, il ne dispose que de deux voies de sortie pour équilibrer les comptes et éviter d’enfreindre les règles du fair-play financier imposées par l’UEFA, le départ des footballeurs avant la le marché ferme le 31 août ou la recherche de nouveaux sponsors & rdquor;, insiste le directeur de l’Institut de droit du sport, Toni Roca.