Le PSG ne fait pas confiance à Sergio Ramos

14/10/2021 à 10h02 CEST

Sergio Ramos veut retourner sur le terrain et ne veut pas continuer à tout voir de la touche. Le désir du camero de se sentir à nouveau footballeur est tel qu’il serait même prêt à risquer son physique, maintenant qu’il affronte déjà la dernière ligne droite de sa convalescence. Une attitude qui, selon ‘L’Équipe’, n’aime rien au ‘personnel’ médical du PSG.

Un certain inconfort au mollet l’empêche de faire de l’exercice avec le reste de ses collègues ces dernières semaines et, selon le journal français, les médecins considèrent que Il n’est en aucun cas à nouveau disponible pour Pochettino, déconseillant clairement son retour dans la compétition.

Selon les informations, Sergio Ramos filtrerait sa récupération totale en Espagne afin de raccourcir les délais et ainsi forcer son retour, d’où dans les dernières heures une telle disparité de conclusions concernant la récupération du camero. Alors que dans ‘MARCA’ et dans ‘Le Parisien’ ils disaient il y a quelques jours qu’il pourrait même faire ses débuts demain, il semble aujourd’hui que la réalité soit différente.

Le rotatif parisien non plus ne croit plus qu’il reviendra à Angers, mais fixe une date de retour au 29 octobre contre Lille au plus tôt. ‘LÉquipe’, cependant, n’est pas si optimiste et ne voit pas un possible retour proche. Pendant ce temps, il n’y a aucune déclaration médicale qui détaille la situation actuelle de Sergio Ramos.

La seule chose que l’on sait, c’est qu’il n’arrive toujours pas à s’entraîner au même rythme que le reste de ses coéquipiers, qu’il n’y a pas de périodes de récupération et, surtout, qu’il n’a pas encore réussi à faire ses débuts depuis sa signature au PSG.