Le PSG ne jette pas l’éponge pour Mbappé

15/04/2021 à 9h30 CEST

Le PSG ne donne toujours pas la bataille par défaite avec Kylian Mbappé. Plusieurs médias ont assuré que l’attaquant avait fait part à son équipe de son intention de ne pas renouveler son contrat pour pouvoir signer pour le Real Madrid, bien que le PSG hésite à s’agenouiller. Selon ‘L’Equipe’ ce jeudi, eLe PSG travaille d’arrache-pied pour présenter à Mbappé une séduisante proposition de renouvellement jusqu’en 2024. Nasser Al Khelaïfi aimerait continuer à compter sur le joueur au moins jusqu’à la Coupe du monde du Qatar en 2022, même si aujourd’hui personne en équipe de France ne cache de pessimisme sur l’avenir de l’ancien Monaco.

Le journal français assure que le PSG fait pression sur Mbappé par voie terrestre, maritime et aérienne. Le fait que les Gaulois soient en demi-finale des Champions est un fait qui joue en faveur du club, puisque Mbappé cesse de voir le PSG comme un aspirant qui vit à l’ombre des grands européens. Il faut rappeler que l’équipe parisienne avait déjà atteint la finale du tournoi lors de la dernière édition. Cependant, un renouvellement de l’attaquant ne signifierait pas fermer la porte à son transfert, mais plutôt le contraire.

Le média précité assure que la prolongation du contrat de Mbappé serait un pacte pour son départ en juin 2023. Cet été serait le dernier avant la fin de son nouveau contrat -c’est l’idée proposée par le PSG- et il le laisserait sortir pour un prix raisonnable. De cette manière, le club français compterait sur l’attaquant pendant deux saisons supplémentaires et, après celles-ci, il respecterait la volonté claire du joueur de relever de plus grands défis. De cette manière, en outre, le PSG ne serait pas perçu comme un perdant dans la bataille pour conserver de grandes fissures, ce qui conviendrait également mieux aux fans.

La dernière offre des Gaulois à Mbappé est 30 millions bruts par cours, cinq de plus que ce que vous gagnez actuellement. Le PSG espère que cet effort aidera l’attaquant à finir par dire “ oui, je le veux ”.