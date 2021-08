Le PSG ne pense pas vendre à Mbappé

17/08/21

Act à 11:43 CEST

Le PSG n’a pas la moindre intention de négocier le départ de Kylian Mbappé cet été. Malgré le fait que l’attaquant français puisse partir gratuitement l’été prochain puisque son contrat expire en juin 2022, le club parisien reste déterminé à ne pas le laisser partir. C’est ce qu’assurent les médias français, qui pointent du doigt une dernière tentative du PSG pour tenter de renouveler Mbappé quoi qu’il en soit.

L’équipe de la capitale sait que le Real Madrid est derrière les Français et qu’il débourserait une grosse somme cet été pour obtenir les services du crack. Malgré tout, la position du PSG reste la même que ces derniers mois : il n’est pas à vendre. Le club blanc sait aussi que s’il n’arrive pas à l’amener cet été, il peut attendre et le signer en juin 2022 sans aucun frais de transfert.

C’est, oui, une option risquée puisque Leonardo et le PSG auraient toute une saison pour tenter de séduire l’un des acteurs capitaux du projet parisien. L’arrivée de Leo Messi catapulte le club de la capitale en tête de liste des candidats à la Ligue des champions et la star française sait qu’avec l’Argentin et Neymar il forme le triplé le plus meurtrier du football européen.

Nous verrons enfin comment se résout le ‘feuilleton Mbappé’, même si tout indique qu’il nous reste encore quelques chapitres pour arriver à la fin de ce très long livre.