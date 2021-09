Le PSG ouvre une double voie de négociation cruciale pour priver Tottenham de cible

in

Le Paris Saint-Germain a pris contact avec Franck Kessie et l’AC Milan au sujet d’un transfert pour le milieu de terrain, selon des informations.

Kessie est dans la dernière année de son contrat avec Milan et a montré une réticence à le renouveler à l’heure actuelle. Cela pourrait conduire à une opportunité sur le marché pour plusieurs clubs. Tottenham Hotspur fait partie des principaux prétendants ivoiriens.

En réalité, Paper Talk de lundi a signalé un éventuel accord d’échange entre les Spurs et Milan impliquant Kessie et Tanguy Ndombele, qui n’est pas dans les plans de Nuno Espirito Santo mais n’a pas réussi à sceller une sortie cet été.

Cependant, cela est venu avec le rappel que le PSG est également fortement intéressé par Kessie – et il y a eu quelques développements sur ce front.

Selon une source française Foot Mercato, Paris a pris contact à la fois avec Kessie et son club.

Premièrement, ils ont travaillé à convaincre le joueur lui-même – et son agent. Un contrat d’une valeur de 9 millions d’euros par saison est proposé, ce qui est supérieur à l’offre de renouvellement la plus récente de Milan de 6,8 millions d’euros par an.

Ensuite, ils ont discuté d’un éventuel accord avec son club actuel. L’idée d’un transfert se matérialisant en janvier n’est pas à exclure, malgré la perspective d’obtenir un accord de pré-contrat avec Kessie et de le signer gratuitement cet été.

Milan a perdu Gianluigi Donnarumma (également contre le PSG) et Hakan Calhanoglu (contre son rival de l’Inter) en tant qu’agents libres cet été, il préférerait donc recevoir une aubaine s’il doit perdre Kessie.

Il y a eu une conversation entre Leonardo et Paolo Maldini – qui représentent respectivement le PSG et Milan, mais travaillaient ensemble pour ce dernier, en tant que joueurs et réalisateurs – sur le transfert potentiel de Kessie en janvier.

Reste à voir où la situation évoluera à partir d’ici. S’il semble que Kessie se rapproche de Paris, Tottenham devra peut-être accélérer la tentative de son rival de le signer.

De plus, le PSG étant apparemment prêt à dépenser une somme plus petite pour le signer immédiatement en janvier, les plans des Spurs de l’acquérir gratuitement en été seraient anéantis.

Kessie a passé toute sa carrière en club à jouer en Italie – d’abord avec l’Atalanta et, depuis 2017, avec Milan. Il semble que 2022 pourrait être l’année où il passera à une autre ligue.

Que ce soit la Premier League ou la Ligue 1 est quelque chose qui ne deviendra clair que plus près du temps.

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de TEAMtalk…

La star de Tottenham a un plan de sortie

Pendant ce temps, un joueur actuel de Tottenham qui a un passé au PSG a fait part de son intention de quitter le club à l’avenir.

Lucas Moura se retrouve très bien en vue chez les Spurs sous le régime du nouvel entraîneur Nuno. Le joueur de 29 ans a commencé deux des trois matchs de Premier League de Tottenham jusqu’à présent et est sorti du banc dans l’autre. En effet, il apparaît comme une grande partie des plans de Nuno pour l’avenir.

Moura a rejoint Tottenham en janvier 2018 ; son nom inscrit à jamais dans le folklore des Spurs après son triplé historique contre l’Ajax en 2019.

Après avoir signé avec le PSG, l’accord de Moura aux Spurs se poursuit jusqu’à l’été 2023.

Cela achèvera une décennie en Europe pour l’ancien homme de Sao Paulo. Et maintenant il a confirmé les informations selon lesquelles il espère que son prochain changement de carrière le ramènera au club brésilien.

“C’est dans mes plans de retourner au Brésil, à Sao Paulo”, a-t-il déclaré à ESPN. Je ne l’ai jamais caché à personne, je n’ai jamais caché l’affection et l’amour que je ressens pour Sao Paulo”, a-t-il ajouté.

« Quand j’ai quitté Sao Paulo, j’ai dit que je voulais rester 10 ans en Europe. Venez pleuvoir, venez briller, mon objectif, mon plan est de rester 10 ans.

« J’ai l’intention de retourner à Sao Paulo. Je veux ressentir à nouveau ce que c’est que de jouer à Morumbi, porter ce maillot, le club de mon cœur. Mais j’ai encore du bois à brûler. Je me sens très bien physiquement”, a-t-il ajouté.

Moura espère également aider Tottenham à mettre fin à sa longue attente pour l’argenterie, s’étant rapproché à quelques reprises pendant son séjour au club.

« Je joue dans une grande ligue, dans un grand club. J’ai l’objectif de remporter un titre avec Tottenham, ce que je n’ai pas encore atteint. J’ai encore des objectifs à atteindre ici.

LIRE LA SUITE: ‘Pas de retour’ – Tottenham a averti que la sortie était inévitable pour la star qui n’essaiera pas