Après la signature de Achraf et l’arrivée possible de Donnarumma, le PSG veut signer une autre équipe qui est passée par le Real Madrid. Il s’agit de L’O Hernandez, le latéral gauche de Milan, selon ‘Tuttosport’, est la cible de l’équipe parisienne, mais l’équipe ‘rossoneri’ n’est pas disposée à le laisser partir, au point d’avoir rejeté l’offre de 40 millions d’euros que le PSG avait mise sur la table du côté hispano-français. Pour le technicien milnista, Stefano pioli, Hernandez est la clé de son projet et il ne veut pas s’en séparer, après avoir accepté le départ de Donnarumma.

Le joueur, comme le club, ne verrait pas d’un bon œil quitter Milan, après la croissance qu’il a connue ces dernières saisons.

Pour le moment, tout indique que l’intention du PSG ne sera pas facile à réaliser, sauf que l’équipe de France assume un montant irréfutable, étant donné que Milan évalue le joueur dans un chiffre supérieur aux 40′ kilos qu’il offre au PSG. Rappelons que, dans l’effectif parisien, les arrières gauches sont Juan Bernat Oui Kurzawa, dont le nom sonne pour abandonner la discipline de la peinture du Parc des Princes.

Première victoire

Lors du premier match de pré-saison du PSG, les Français n’ont eu aucun mal à se débarrasser de l’humble Le Mans, issu de la troisième division française. Le match, qui s’est terminé sur un net 4-0 en faveur de l’équipe qu’il dirige Pochettino, a laissé des détails remarquables tels que la présence de Achraf à ses débuts ou l’objectif de Xavi Simons, qui a clôturé la victoire du PSG. Qui n’a pas fait ses débuts avec l’équipe de France, pourtant, était Sergio Ramos, qui vient de commencer cette semaine à s’entraîner avec le maillot parisien et est en pleine préparation pour s’aligner sur le début de saison en Ligue 1.

Icardi, Achraf, Kehrer, Diallo, Gueye, Draxler et Icardi Ce sont les sept seuls joueurs réguliers du casting parisien à avoir sauté au vert lors du premier match amical.