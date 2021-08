Le PSG peut laisser Mbappé toute la saison dans les tribunes sans jouer

in

20/08/2021

Le à 19:34 CEST

Pour le moment Kilian Mbappé adopte une attitude sereine vis-à-vis de l’extérieur lorsqu’il s’agit de discuter de votre avenir avec le PSG. Publiquement, il n’a rien dit sur son désir d’aller au Real Madrid cette saison et une avant la fin du contrat que, comme il s’est produit puisqu’il n’a pas été déclaré publiquement non plus, pas disposé à renouveler.

Et rien n’est sorti de sa bouche au sujet de la réunion qui aurait eu lieu cette semaine avec le président du club Nasser Al-Khelaïfi, où il lui a demandé de le laisser partir cet été à Madrid. Pétition qui aurait été trouvée avec le négatif de même. En fait il a été appelé pour les deux premiers matchs de l’équipe parisienne cette saison.

Alors pour l’instant l’attaquant français n’est pas entré en rébellion conscient des conséquences que cela pourrait avoir pour lui. Ça pourrait finir par le laisser toute la saison sans jouer ni en Ligue française ni en Ligue des champions, le PSG ne devrait-il pas trancher. Une décision qui, si elle est menée par le club parisien, ce ne serait pas illégal à tout moment. La clé réside dans le Charte du football français, dont la dernière version date de cette année 2021.

Cette lettre est le document qui régit le fonctionnement de la Ligue française et où toutes les parties concernées sont présentes : Fédération Française de Football, Ligue de Football Professionnel, Union des Clubs de Football Professionnel, Union des Footballeurs Professionnels mais aussi des entraîneurs. C’est la lettre qui gouverne les relations que les joueurs et les entraîneurs doivent avoir avec les clubs professionnels.

C’est dans son chapitre quatre où est abordé le statut du football professionnel et c’est à l’article 507 qu’il aborde la gestion du travail du joueur. Il y déclare que “l’organisation de la préparation et de la formation des joueurs pour la compétition, ainsi que leur participation à toute compétition, incombe à la figure de l’entraîneur“. Dans ce cas, il s’agirait de Mauricio Pochettino. C’est dans le deuxième paragraphe où il ajoute également que”Un joueur peut être amené à participer à des compétitions avec tout autre club dans le respect des règlements de la FFF (Fédération Française de Football) et de la LFP (Ligue Professionnelle Française)”.

Selon des sources légales consultées par SPORT ; il en résulte que Mbappé, en cas de rébellion, il ne pourrait jamais être privé d’entraînement avec le PSG. Cela viole vos droits en tant que footballeur. Une autre chose différente est lorsque vous jouez. Selon cet article, il pourrait être sollicité pour participer avec n’importe quelle autre équipe du club parisien. Une situation qui semble peu viable étant donné que l’équipe Sub19 est dans la prochaine échelle au sein de la carrière parisienne après il y a plusieurs saisons, ils ont renoncé à la filiale.

N’oublions pas que il y a déjà un précédent en 2018 quand le club parisien a décidé en décembre d’arrêter de jouer Adrien Rabiot après le refus de renouveler le contrat qui a pris fin en juin 2019. Une décision qui ne pouvait être contesté ni par la ligue française ni par la FIFA elle-même que, dans ce cas, vous ne pouvez pas entrer dans ce type de conflit mais êtes soumis à la réglementation de chaque pays. Il n’a de pouvoirs que lorsqu’ils affectent le moment du transfert international du joueur. Dans ce cas, et comme nous l’avons déjà expliqué à l’occasion, le droit au travail du footballeur prévaut toujours.

Et ce serait la scène que nous avons déjà expliqué il y a quelques jours où, dans le cas où Mbappe déciderait de rompre unilatéralement son contrat sans juste motif cet été, le joueur pourrait jouer pour le Real Madrid au moment même où il était inscrit. Une autre chose est l’indemnité que la FIFA fixerait que le club blanc devrait verser au Parisien pour l’année qui reste du contrat.