Le PSG, pour reconquérir le trône de Lille

06.08.2021 à 18:09 CEST

Le Paris Saint Germain de Mauricio Pochettino commence à reprendre sa domination dans le football français après que le LOSC Lille a frappé la saison dernière et remporté le titre de Ligue 1. Pour cela, le propriétaire et président de l’entité parisienne, Nasser Al-Khelaïfi, a obtenu des renforts de niveau : Sergio Ramos, Achraf Hakimi, Giunluigi Donnarumma ou Georginio Wijnaldum.

Emmené à nouveau par Neymar et Mbappé, et avec l’illusion d’avoir Leo Messi, l’équipe parisienne veut être à nouveau championne du tournoi national de France et sortir d’un LOSC Lille à peine renforcé par le caniveau et a perdu deux joueurs importants comme Soumaré et Maignan contre Leicester City et l’AC Milan, respectivement.

Le PSG est un super favori, surtout après l’échec de la saison dernière, mais certains clubs comme l’AS Monaco pourraient entrer dans le tournoi, avec Niko Kovac à la barre, l’Olympique Lyon ou l’Olympique de Marseille., bien qu’ils n’aient pas de modèles complets ou une telle qualité et expérience.

Le PSG, à la recherche du triplé

Les Parisiens débutent le parcours 2021/22 avec l’objectif de remporter tous les titres possibles. Après avoir raté la Ligue 1 et atteint les demi-finales de la Ligue des champions, le titre de Coupe remporté contre l’AS Monaco était peu connu et le conseil d’administration s’est efforcé d’améliorer un effectif plein de stars et éviter des exploits comme celui de Lille.

Avec l’entière confiance de Nasser Al-Khelaïfi, Mauricio Pochettino doit atteindre tous les objectifs que le club s’est fixés et obtenir la meilleure version d’une équipe à laquelle résiste la compétition continentale maximale: une finale et une demi-finale perdues consécutivement qui obligent à retirer l’épinette clouée et à régner pour la première fois en Ligue des champions.