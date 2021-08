Le PSG prépare un transfert capital pour surpasser l’accord avec Messi après la réalisation de Mbappe

in

Le PSG est prêt à sanctionner un accord capital qui créerait une ligne de front vraiment historique après qu’une prise de conscience sur l’avenir de Kylian Mbappe a commencé à s’installer, selon un rapport.

Les plus grands bénéficiaires des difficultés financières de Barcelone se sont jusqu’à présent avérés être PSG. Avec les géants espagnols dans la tourmente, un contrat pour garder une icône mondiale Lionel Messi au Camp Nou n’a pas pu être ratifié.

Le financement d’opérations majeures n’est pas quelque chose avec lequel le PSG est actuellement aux prises. Et en tant que tel, le club soutenu par le Qatar a rapidement réussi un coup majeur en amenant Messi en Ligue 1.

Une ligne avant composée de Messi, Neymar et Kylian Mbappe est vraiment à voir. Cependant, les fans ne verront peut-être ce trio jouer ensemble que pendant une seule saison.

Mbappe n’a plus que 12 mois sur son contrat actuel et n’a montré aucun signe de volonté de prolonger son séjour.

Le Real Madrid a souvent été présenté comme sa prochaine destination. Eux aussi éprouvent des difficultés financières, mais l’absence de frais de transfert l’été prochain contribuera à faciliter le processus.

Maintenant, selon le Daily Mail (citant le média espagnol AS), le PSG commence à comprendre que l’avenir de Mbappe est loin de Paris.

Bien qu’il soit reconnu qu’ils ne sont “pas disposés” à approuver une vente cet été, ils “croient” maintenant qu’il ne signera pas de nouvel accord.

Si Mbappe partait, le PSG porterait son attention sur l’atterrissage Cristiano Ronaldo.

La légende portugaise, 36 ans, sera également agent libre à l’expiration de son contrat à la Juventus l’été prochain.

Le débat a fait rage pour savoir si lui ou Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Néanmoins, ils sont universellement acceptés comme les deux plus grands de cette génération, et le PSG nourrit de véritables ambitions de les aligner dans le même camp en 2022.

L’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, est décrit comme étant “au courant de tout” concernant les futurs mouvements de Ronaldo. De plus, on prétend qu’il aurait une “motivation supplémentaire” pour aider à pédaler.

Pochettino révèle les inquiétudes concernant les débuts de Messi

Pendant ce temps, le PSG ne précipitera pas Messi après sa signature de Barcelone plus tôt cette semaine.

Mauricio Pochettino a déclaré lors d’une conférence de presse: “Quant à quand nous pourrions voir Leo Messi, c’est son deuxième jour d’entraînement après un mois depuis qu’il a disputé le dernier match de la Copa America.

« Nous allons procéder étape par étape. Apprenez à vous connaître et faites en sorte qu’il se sente en forme et à l’aise afin qu’il puisse faire ses débuts lorsqu’il est en pleine forme.

Messi s’est entraîné avec ses coéquipiers du PSG alors qu’ils se préparaient pour leur premier match à domicile de la saison.

Mais le joueur de 34 ans n’a plus joué au football depuis sa victoire en Copa America. C’était son premier trophée international avec l’Argentine, en juillet.

Pochettino a également déclaré: “La priorité est qu’il aille bien. Il se sent bien et lorsqu’il est dans les meilleures conditions, il peut jouer. Je veux avoir les meilleurs joueurs comme n’importe quel entraîneur. Tout le monde sait que Messi est l’un des meilleurs au monde.

