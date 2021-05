Le PSG prépare une offre pour Theo Hernández

28/05/2021

Le à 20:09 CEST

Alberto Teruel

La belle saison de Theo Hernández n’est pas passée inaperçue. S’il est vrai que cela ne lui a pas servi de faire partie de la liste des 26 appelés de Didier Deschamps, la belle performance de l’équipe française a attiré l’attention des grands clubs européens. Selon FootMercato, le PSG envisage son incorporation pour renforcer la voie de gauche du Parque de los Príncipes.

A 23 ans, l’équipe de jeunes de l’Atlético de Madrid a joué un rôle clé dans le retour de Milan en Ligue des champions. Avec 7 buts et 6 passes décisives tout au long du championnat national, Theo semble avoir enlevé l’épine qui s’était coincée après son passage au Real Madrid, et s’est imposé comme l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe.

Leonardo, directeur sportif du PSG, veut renforcer l’équipe après son échec en Ligue 1, et maintenant travaille à améliorer l’un des points faibles de l’équipe parisienne : les côtés. Dans la voie de droite, Achraf Hakimi est l’un des noms qui a sonné le plus fort, et tout semble indiquer que le renfort pour la voie de gauche sortira également de la Serie A.

Selon les informations de FootMercato, le PSG a déjà adressé une offre orale à Milan, sans préciser de chiffre. Maintenant bien, l’équipe rossonero a évalué le départ de Theo Hernández à 40 millions, puisqu’il est un acteur indispensable dans les schémas de Stefano Pioli. Le PSG connaît déjà le chiffre, alors maintenant la balle est dans son camp.