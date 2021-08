Le PSG présente une offre salariale mammouth Pogba et un plan de transfert

in

Le Paris Saint-Germain est prêt à payer le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba plus de 500 000 £ par semaine lorsqu’il le signera pour un transfert gratuit l’été prochain, selon un rapport.

Les géants français ont fait de l’international français leur prochaine cible clé après une fantastique fenêtre estivale. Le PSG a ajouté Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sans payer de frais. En effet, ils ont seulement dépensé pour Achraf Hakimi, qui a coûté 51,3 millions de livres sterling au départ.

Cependant, des rapports ont lié la star de United Pogba à un déménagement dans son pays d’origine pendant un certain temps.

Il est entré dans la dernière année de son contrat à Old Trafford et a aurait refusé l’offre d’une prolongation. De plus, il pourra discuter d’un accord de pré-contrat avec un club étranger à partir de janvier.

Selon The Independent, le PSG a déclaré qu’il serait prêt à payer 510 000 £ à Pogba par semaine.

Le journal indique que des sources proches du joueur s’attendaient à ce que l’équipe de Mauricio Pochettino fasse un pas cet été.

Cependant, l’arrivée de Messi – qui gagnera 618 000 £ par semaine (via l’Evening Standard) – a signifié que le transfert de Pogba a été mis sur la glace.

En effet, ils prévoient d’attendre quelques mois et de raviver leur intérêt, scellant le joueur de 28 ans sur un transfert gratuit l’été prochain.

Le patron Pochettino voudrait un “noyau” de stars parisiennes aux côtés du Brésilien Neymar et de l’international marocain Hakimi.

Le PSG pense que son offre de salaire ferait également la loi prétendants au transfert récemment mentionnés Real Madrid et Barcelone hors course.

L’arrivée de Wijnaldum après sa sortie de Liverpool en tant qu’agent libre signifie que le milieu de terrain du PSG semble déjà redoutable. Le Néerlandais – qui a joué un rôle central dans les triomphes des Reds en Premier League et en Ligue des champions – rejoint la star italienne de l’Euro 2020 Marco Verratti dans les rangs.

Cependant, Pochettino a également de nouvelles signatures, Danilo Pereira et Ander Herrera, entre autres.

Neville prédit la sortie de Pogba et Man Utd

Pogba a joué pour United lors de sa victoire 5-1 contre ses rivaux Leeds United samedi.

Il a récolté quatre passes décisives, repoussant une occasion manquée antérieure qu’il aurait dû mettre de côté.

Le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, a révélé après le match qu’il avait autorisé le milieu de terrain à errer.

Gary Neville, cependant, a averti que il partira probablement l’été prochain.

