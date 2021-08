Le PSG prêt à fondre pour l’homme d’Everton en tant que plan d’urgence de Kylian Mbappe

in

Le Paris Saint-Germain préparerait une décision pour l’attaquant d’Everton Richarlison en remplacement potentiel de Kylian Mbappe.

Le Français aurait refusé l’offre d’un nouveau contrat au Parcs des Princes, le Real Madrid étant prêt à s’élancer. Les géants de la Liga pourraient payer des frais importants cet été pour obtenir leur homme ou attendre un an et obtenir Mbappe pour rien avec l’expiration de son contrat.

RMC Sport est certain que Mbappé quittera définitivement Paris et déclarera que Richarlison est son remplaçant préféré.

En effet, le rapport ajoute que l’équipe de Ligue 1 a déjà pris contact avec les représentants de l’attaquant.

Le Brésilien, qui a marqué cinq buts aux Jeux olympiques du Brésil, qui a remporté la médaille d’or, n’a aucune clause de rachat dans son contrat actuel. Cet accord expire en 2024, ce qui signifie que le Caramels détenir tous les as sur les frais pour le joueur.

Richarlison a été signé par Marco Silva de Watford à l’été 2018 pour 35 millions de livres sterling et a marqué 43 buts en 123 matchs dans le Merseyside.

S’il arrivait à Paris, cela compléterait une fenêtre estivale remarquable pour le PSG, même si Mbappe passe à autre chose. Lionel Messi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma sont tous arrivés avec des transferts gratuits, tandis que la signature d’Achraf Hakimi a été amenée de l’Inter Milan pour 54 millions de livres sterling.

Pochettinho confiant dans le séjour de Mbappe, pour l’instant

Le patron du PSG, Mauricio Pochettino, insiste actuellement sur le fait qu’il est satisfait de la situation et est convaincu que Mbappe restera et donnera tout pour l’équipe cette saison.

« Kylian est détendu, c’est notre joueur et je ne le vois nulle part ailleurs cette saison. Cette période fait partie du football », a déclaré Pochettino à propos du mercato.

« Beaucoup de choses sont dites et je sais par expérience que certaines choses arrivent et d’autres non.

« Les seules conversations que j’ai avec Kylian concernent le football. Il lui reste un an de contrat, s’il ne le renouvelle pas. Nous sommes heureux avec lui et d’après ce que je vois, il est également heureux avec nous.

