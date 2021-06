Le PSG profitera des contacts avec Raiola pour Donnarumma pour parler de Xavi Simons

09/06/2021 à 19:21 CEST

Le PSG a un été chargé face à ce marché des transferts. En attendant toujours de connaître l’avenir des sorties possibles, comme la plus pertinente, celle de Kylian Mbappé, dans les bureaux du club, ils continuent à travailler sur les arrivées.

L’une des probables est celle du gardien de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, qui met fin à son contrat avec le club italien le 30 juin et est libre de négocier avec les autres clubs. Le PSG est sur le “pôle” pour le prendre lui et son agent, Mino Raiola, négocie déjà avec les dirigeants parisiens.

Profitant des contacts avec le PSG, selon le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, le célèbre agent Mino Raiola en profitera pour s’entretenir avec eux du renouvellement d’une de leurs jeunes stars, l’ex-Azulgrana Xavi Simons.

Simons met fin à son contrat avec le PSG en 2022 et il est temps de s’asseoir et de négocier. Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient tous deux très intéressés par la poursuite de leur aventure avec Simons et ils le prennent en compte pour le futur projet. Lors des rencontres pour le gardien de but, les deux parties auront également le sujet du milieu de terrain néerlandais de 18 ans sur la table pour commencer à se rapprocher des positions.

Dans le dossier Donnarumma, les dernières informations indiquent que Raiola aurait réussi à négocier un contrat jusqu’en 2026 avec un salaire d’environ 12 millions d’euros par an. Le PSG, dans le même temps, suit de près Gigi Wijnaldum, Liverpool, également en tant qu’agent libre et qu’avec son offre économique, il l’aurait enlevé au FC Barcelone.