Le PSG quitte Neymar sans Jeux Olympiques

in

14/06/21

Le à 21:23 CEST

Neymar avait commenté qu’il voulait faire partie de l’appel olympique brésilien, comme il l’a déjà fait à Londres, mais cette fois, il semble que ce sera impossible. L’équipe parisienne a refusé à sa star d’être, puisqu’il priorise son repos pour démarrer la saison au maximum. En ce moment, le Brésilien joue avec son équipe la Copa América, où il a déjà vu le but lors du premier match.

Tel que rapporté par ESPN Brésil, la Confédération brésilienne de football a envoyé une lettre pour demander le transfert du joueur pour jouer aux Jeux olympiques, mais il semble que, La réponse du PSG a été absolument négative.

Le média précité a également rapporté que l’ensemble de la capitale française n’a pas l’obligation de quitter Neymar et par conséquent, ni Marquinhos, puisque : “ce n’est pas une compétition officielle“Les Jeux Olympiques ne font pas partie du calendrier de la FIFA pour les matches des équipes nationales, ils ont donc le pouvoir de refuser.

L’attaquant vient de renouveler son contrat avec l’entité française pour mener à nouveau un projet, qui vise à remporter la Ligue des champions. À son tour, dans ce même contrat, Neymar a une clause où il apparaît qu’il doit être libéré pour tous les matchs officiels de la ‘seleçao’, mais n’inclut pas ceux de l’olympique.

Au Brésil le refus du PSG n’est pas compris.

Depuis le pays d’Amérique du Sud, on comptait sur leur présence et maintenant, ils devront tenter une autre star pour soutenir le groupe et tenter de revalider le championnat réalisé en 2016.