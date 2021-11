Le PSG règne en Ligue 1

19/11/2021 à 14:22 CET

Le PSG est l’un des grands protagonistes de la Ligue 1 : le top 10 des joueurs les plus valorisés évoluent actuellement dans l’équipe parisienne. De Kylian Mbappé (160M€) à Mauro Icardi (35M€), l’entraîneur argentin Mauricio Pochettino a à sa disposition la meilleure équipe de football français.

français, qui contrat avec le club se termine à la fin de la saison et son renouvellement est à gagner, mène le classement avec ses inséparables coéquipiers en zone offensive : Neymar (100M€) et Leo Messi (80M€) composent un podium de luxe et l’un des tridents les plus autoritaires d’Europe.

L’ancien de l’AS Monaco est en tête du classement : Kylian Mbappé (160M€), Neymar (100M€), Leo Messi (80M€), Marquinhos (75M€), Achraf Hakimi (70M€), Gianluigi Donnarumma (65M€), Marco Verratti (55M€), Presnel Kimpembe ( 40M€), Nuno Mendes (40M€) et Mauro Icardi (35M€).

Ligue 1 et Ligue des champions, les grands objectifs

Le PSG de Mauricio Pochettino a connu un marché estival particulièrement remarquable : des joueurs comme Donnarumma, Achraf, Sergio Ramos, Wijnaldum et Leo Messi avec l’intention de s’implanter définitivement en France et faire un bond en Europe après une finale et des demi-finales lors des deux dernières éditions.

L’équipe de France fait partie des grands favoris aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue des Champions, la grande obsession du club. La présence de joueurs comme Sergio Ramos ou Leo Messi, deux des footballeurs les plus décisifs de la Liga ces dernières décennies, relève le plafond compétitif d’une équipe pharaonique.