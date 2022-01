Le PSG reprend l’entraînement avec Ramos et Mbappe et sans les Sud-Américains

01/01/2022 à 19:17 CET

Le Paris Saint Germain a repris l’entraînement après neuf jours de vacances avec Sergio Ramos et Kylian Mbappé parmi les participants mais sans les joueurs sud-américains, avec un jour de congé de plus.

Leo Messi, Neymar, Ángel Di María, Leandro Paredes et Marquinhos Ils seront placés dimanche sous le commandement de Mauricio Pochettino, qui ne pourra pas non plus compter sur le Sénégalais. Idrissa Gueye et Abdou Diallo et le Marocain Achraf Hakimi, convoqués par leurs équipes respectives pour disputer la Coupe d’Afrique.

Le reste de l’effectif, dont l’Espagnol Sergio Ramos, Kylian Mbappe, que puisque ce samedi est libre pour négocier leur avenir, s’ils en étaient à cette première journée d’entraînement en 2022 qui s’est déroulée au Camp des Loges, lieu habituel d’entraînement de l’équipe parisienne.

L’équipe s’est entraînée dans une séance d’après-midi conditionnée par la menace du covid. Des footballeurs comme les Italiens Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma, les Espagnols Juan Bernat, Ander Herrera et Sergio Ramos, le Néerlandais Georgino Wijnaldum, l’Allemand Julian Draxler ou le Costaricain Keylor Navas, entre autres, ainsi que des joueurs de l’équipe filiale comme Xavi a assisté à la formation Simons.

Le Paris Saint Germain revient à la compétition lundi prochain, en seizièmes de finale de Coupe de France, contre Vannes, quatrième catégorie.