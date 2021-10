Le PSG revient sur le ring avec de nombreuses victimes et toujours sans Ramos

14/10/2021 à 21h00 CEST

Roger Payro

Sergio Ramos fait pousser des nains. Alors qu’il semblait que ses débuts avec le PSG étaient sur le point de se concrétiser, le défenseur central devra attendre encore dix jours. C’est la décision de l’équipe médicale du club, qui ne veut prendre aucun risque avec Beds selon ‘L’Équipe’. Le soléaire gauche lui a déjà posé des problèmes dans le passé et la prudence est la meilleure option. De plus, le journal français assure que les médecins n’ont pas aimé que le joueur espagnol ait divulgué son éventuel retour sur le terrain appuyer. Ainsi, l’ancien capitaine du Real Madrid sera licencié et rejoint la longue liste des absences de Mauricio Pochettino face au duel de demain face à Angers qui ouvre la 10e journée de Ligue 1.

Leader hors pair, l’équipe de la capitale espère rattraper le dernier revers rennais. Il y a subi juste avant la pause la première défaite de la saison de championnat (2-1). Vous devez modifier substantiellement votre onze type Pochettino, car en plus de Ramos Leo Messi, Neymar, Marquinhos, Paredes, Di María et Keylor Navas sont également de sortie, tous concentrés avec leurs équipes respectives dans la fenêtre controversée des matches de qualification pour la Coupe du monde en Amérique latine. En effet, le gardien costaricien s’est retiré avec malaise à la mi-temps de son match contre les Etats-Unis et va subir des tests à Paris pour déterminer l’étendue de sa blessure.

Juan Bernat revient

Mais ce n’est pas que de mauvaises nouvelles pour Pochettino. Juan Bernat, KO pendant des mois en raison d’une grave blessure au genou, pourrait réapparaître. « D’accord, il s’entraîne avec le groupe et il y a des possibilités de le voir demain avec nous », a reconnu l’entraîneur argentin lors du match précédent, où il avait assuré que » je ne doute pas que Ramos saura trouver son meilleur niveau. & rdquor ;.

Murphy’s avait également mots pour Neymar, que cette semaine il a menacé de se retirer du football une fois la coupe du monde du Qatar terminée à cause de la pression qu’il subit. «C’est un homme sincère, mais sa force mentale, dans une vie qui est sous le feu des projecteurs depuis longtemps, est grande. Il subit beaucoup de pression depuis qu’il est petit. Parfois, les choses sont sorties de leur contexte. Ney aime le football et je suis sûr qu’il jouera encore des années. Je n’ai aucun doute & rdquor;.

Kurzawa, Draxler et Gharbi sont dans le doute mais les onze parisiens, déjà avec les autres internationaux de retour, seront des garants. Surprenant, Angers, quatrième, a été lâché par Zinédine Khaled, bien qu’ils rêvent grand au Parc des Princes.

Compositions probables :

PSG : Donnarumma; Hakimi, Kehrer, Kimpembe, Mendès ; Verratti, Gueye, Wijnaldum ; Rafinha, Icardi et Mbappé.

Angers : Bernardoni ; Manceau, Traoré, Thomas ; Cabot, Mendy, Mangani, Ebosse ; Boufal, Bahoken, Cho.

Arbitre: Bastien Dechépy.

Heure: 21h00