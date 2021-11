Le PSG savait que Sergio Ramos avait signé blessé

02/11/2021 à 11:58 CET

Mauvais moments pour Sergio Ramos, que depuis qu’il a quitté le Real Madrid, il n’a plus joué. Son dernier match date du 5 mai. Et de mauvais augure pour le défenseur sévillan, qui sans date de reprise a appris que le Paris Saint Germain envisage de le quitter, comme l’a révélé Le Parisien dimanche dernier, s’est produite.

En tout cas et comme le révèle également le journal français, le club parisien était au courant de la blessure du défenseur sévillan lorsqu’il a décidé d’entreprendre sa signature, c’est donc un risque qu’il a consciemment assumé.

A cet effet, les services médicaux de l’équipe de France ont préparé un plan de convalescence de l’ancien joueur du Real Madrid en août, mais ensuite Bouquets Il a rechuté de sa blessure au mollet et cela l’a empêché de commencer l’entraînement. Plus de deux mois après le début de la saison, le club français en aurait marre de la situation et donc de son idée de mettre fin à son contrat.

Comme Le Parisien abonde, l’impatience de Sergio Ramos revenir lui serait dommageable, avec des rechutes constantes du mollet qui retardent encore plus son retour, prévu au moins jusqu’en janvier. Et il semble que son club manque de patience.