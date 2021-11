Le PSG se prépare à un transfert de 10 millions de livres sterling pour Mauricio Pochettino, 75 millions de livres sterling pour Frenkie de Jong, le dernier sur l’avenir d’Ed Woodward

Le début de saison chancelant de Manchester United a accru l’importance d’une fenêtre de transfert réussie en janvier.

Ole Gunnar Solskjaer s’est vu montrer la porte par les patrons de United après leur lamentable course de forme ces dernières semaines.

Mauricio Pochettino est fortement lié au travail de Man United

Bien que le club n’ait pas encore nommé de nouveau manager, il continue d’être lié à une multitude de transferts majeurs.

Alors, quelles sont les dernières rumeurs et gros titres sur la façon dont United pourrait renverser sa saison torride ? talkSPORT.com jette un œil…

Mauricio Pochettino

Le Paris Saint-Germain se prépare à une approche formelle de Manchester United pour Mauricio Pochettino, selon talkSPORT.

Les représentants de Pochettino ont indiqué à United que l’Argentin était prêt à quitter Paris maintenant pour décrocher l’emploi de ses rêves à Old Trafford.

United devrait payer une compensation d’environ 10 millions de livres sterling pour l’ancien patron de Tottenham.

Les Diables rouges avaient initialement prévu d’embaucher un manager de transition jusqu’à la fin de la saison mais réévaluent après avoir été alertés de la volonté de Pochettino de prendre le relais immédiatement.

Michael Carrick

Michael Carrick ne sait pas combien de temps il sera responsable par intérim de Manchester United après avoir remplacé Ole Gunnar Solskjaer limogé.

S’exprimant lors de sa conférence de presse d’avant-match pour le choc de United Champions League contre Villarreal, il a déclaré: « Je prépare l’équipe et je ferai de mon mieux.

« Je connais très bien les garçons et le club. Ce club est ma vie depuis longtemps maintenant, c’est donc le sacrifice et le dévouement que vous devez donner.

«Je suis prêt à le faire aussi longtemps que cela prendra, que ce soit un match, deux matchs ou un peu plus longtemps que cela. Pour le moment, je ne suis pas trop sûr. Ce n’est pas dans ma tête.

Il y a beaucoup à faire chez Man United Ed Woodward

Le vice-président exécutif de United, Ed Woodward, pourrait retarder son départ du club.

Sky Sports affirme que Woodward pourrait aider à superviser la transition de United avec un nouveau patron intérimaire puis un patron permanent.

Woodward devait démissionner à la fin de cette année après l’échec de la tentative controversée du club de rejoindre la Super League européenne dissidente.

Ni Woodward ni le club n’ont fait d’autres commentaires sur son avenir depuis lors.

Frenkie de Jong

United voudrait que le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong remplace Paul Pogba si le Français décide de partir.

Le contrat de Pogba expire à la fin de la saison et il n’y a actuellement aucun signe de nouvelles conditions d’accord, le milieu de terrain étant censé demander au club le double de son salaire de 290 000 £ par semaine.

Et selon The Independent, la star néerlandaise De Jong pourrait être son remplaçant à Old Trafford.

Le joueur de 24 ans s’est imposé comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du football à l’Ajax, aux côtés de Donny van de Beek, qui ne peut désormais plus jouer pour United.

De Jong, quant à lui, est un titulaire régulier du Barça depuis son transfert de 65 millions de livres sterling de l’Ajax en 2019, mais les Catalans ont diminué au cours de ces années et se retrouvent actuellement endettés de 1 milliard de livres sterling.

Malgré la signature de De Jong avec la vision de placer le Néerlandais au centre de l’avenir du club, on pense maintenant que les géants espagnols accepteraient une offre de 75 millions de livres sterling pour le milieu de terrain très bien noté, afin de lever des fonds.

Frenkie de Jong pourrait remplacer Paul Pogba à Old Trafford Jesse Lingard

Uni sont prêts à vendre le milieu de terrain anglais pour 10 millions de livres sterling en janvier, selon le Sun.

West Ham a été exclu d’un déménagement permanent pour Lingard cet été, car les Red Devils ont insisté sur le fait qu’ils voulaient 25 millions de livres sterling.

Le joueur de 28 ans n’a fait que huit apparitions – et un départ solitaire en Coupe de la Ligue – sous la direction d’Ole Gunnar Solskjaer cette saison.

Jules Koundé

Séville serait confiant de conserver Jules Kounde cet hiver, mais serait prêt à discuter de l’été prochain du défenseur.

Marca rapporte que Manchester United est intéressé par la signature de Kounde.

Kounde a une clause libératoire de 69 millions de livres sterling à Séville, mais Marca affirme que le club pense que personne ne l’activera en janvier.

Mais l’équipe de LaLiga est ouverte aux discussions sur le joueur de 23 ans à la fin de la saison si United se montre sérieusement intéressé à payer.

Chelsea veut Kounde l’été dernier, mais Marca affirme qu’ils « ne se sont même pas approchés » d’une offre suffisante.

Fichajes affirme maintenant que Séville envisage un coup pour Cavani et United pourrait utiliser l’attaquant vétéran comme un poids dans un accord.

Koundé est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs français de la relève Franck Kessie

Manchester United chercherait à obtenir un transfert gratuit de la star de l’AC Milan Franck Kessie l’été prochain.

Selon Fichajes, Milan n’a pas encore répondu aux exigences salariales de Kessie de 150 000 £ par semaine et cela pourrait le voir partir à la fin de la saison.

Le contrat actuel de l’international ivoirien expire en juin et il est libre de discuter avec d’autres clubs et de signer un accord cet hiver.

United fait partie des équipes qui lorgnent Kessie avec les Red Devils qui ont désespérément besoin de renforts au milieu de terrain.

Kessie serait un excellent ajout au milieu de terrain pour Man United, capable de faire le sale boulot et d’aller de l’avant aussi Phil Jones

Newcastle souhaite prêter le défenseur de United et de l’Angleterre Phil Jones après son retour de blessure, rapporte le Sun.

Les Magpies ont rejoint Watford en tant que deux équipes de Premier League dans la course pour décrocher le défenseur central – qui n’a pas joué depuis janvier 2020.

Au total, 13 clubs, dont une multitude d’équipes de championnat, sont enthousiastes, tout comme le Derby de Wayne Rooney, mais les finances de Pride Park rendraient un accord difficile à conclure.

Jones a encore deux ans pour un contrat de 130 000 £ par semaine chez United.

Qui sait ce que l’avenir réserve à Jones Aurélien Tchouameni

United intensifierait son intérêt pour le milieu de terrain monégasque Aurélien Tchouameni et pourrait déménager pour lui en janvier.

Football Insider affirme que les recruteurs du club ont régulièrement regardé Tchouameni ces dernières semaines.

Et les Diables rouges seraient prêts à conclure un accord pour le joueur de 21 ans si leurs observateurs de talents sont suffisamment impressionnés.

Football Insider ajoute que Tchouameni est envisagé pour remplacer Paul Pogba au milieu de terrain de United.

L’ex-as bordelais, qui compte déjà cinq sélections en France, est sous contrat à Monaco jusqu’à l’été 2024.