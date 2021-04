Le PSG se tourne vers le Bayern pour l’antidote aux retours

13/04/2021 à 6h30 CEST

Une semaine après les 2-3 de l’aller, Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich jouent pour les demi-finales de la Ligue des champions avec les Français à la recherche de l’antidote aux retours et les Allemands confiants de pouvoir maintenir la couronne continentale.

Le crash de l’Allianz Arena a été lu différemment des deux côtés du Rhin. Les Allemands ont souligné leur supériorité et le nombre d’occasions créées, alors que les Français se sont retrouvés avec un résultat historique qui leur fait rêver de se venger de la finale de l’an dernier.

L’efficacité contre le but et le grand jeu de ses stars, surtout Neymar et Kylian Mbappé, avec la grande forme de son gardien costaricain Keylor Navas sont les meilleures lettres de présentation du PSG.

L’équipe de France, depuis des années envoûtée par le retour réalisé en 2017 contre Barcelone, semble avoir trouvé dans le méta “Tico” son meilleur antidote pour combattre cette peur.

Il l’a montré en huitièmes de finale cette année contre Barcelone et maintenant, il devra le révéler à nouveau pour retirer le champion de la course.

L’équipe argentine Mauricio Pochettino Il veut montrer que le respect des grands a disparu et que maintenant sa mentalité est celle d’un champion.

La victoire remportée ce week-end contre Strasbourg leur donne une confiance supplémentaire, ainsi que le retour prévisible en équipe italienne Marco Verratti, absent au match aller en raison d’un positif pour le covid-19.

L’entraîneur argentin aura cependant le bas d’une de ses pièces élémentaires, le défenseur brésilien Marquinhos, blessé à Munich après avoir marqué le deuxième but. Bien que vous puissiez retour à onze l’Argentin Leandro Paredes, sanctionné au match aller, et qui peut donner de la cohérence au centre du terrain, qui a été dépassé dans l’Allianz.

Bien que la victime dont on parlera le plus se trouve dans l’autre domaine, celui de Robert Lewandowski, dont la force de but a déjà manqué au match aller et qui ne sera pas non plus dans le Parque de los Príncipes.

Malgré cela, le milieu de terrain Joshua Kimmich a envoyé un message d’optimisme à travers une interview avec le magazine “Kicker”. «Je suis convaincu que nous irons en demi-finale car nous sommes la meilleure équipe. Au match aller, nous étions la meilleure équipe mais le résultat n’était pas en ligne avec la performance », a déclaré Kimmich.

L’entraîneur allemand, Hans-Dieter Flick, ne pourra pas compter sur Serge Gnabry, en quarantaine pour le coronavirus, l’autre meilleur buteur de l’équipe.

Une partie du fardeau retombera sur les épaules de Eric-Maxim Choupo-Moting mais aussi le reste de l’offensive: Leroy Sané, Thomas Müller et Kingsley Coman, devront ajouter à leur rôle habituel de passants celui de prédateurs de la zone, du moins dans certaines parties du match.

Une autre perte importante du Bayern est celle de Leon Goretzka, avec des problèmes musculaires, qui forceront la position de David Alaba à avancer au centre du terrain puisque Lucas Hernández occupe la position de ce dernier au centre de la défense.

D’autre part, le jeu arrive à un moment où il y a des turbulences internes au Bayern en raison de conflits entre l’entraîneur Flick et le directeur sportif. Hasan Salihamidzic, qui l’ont même amené à évoquer la poursuite de l’entraîneur.

– Alignements probables:

Paris SG: Navas; Florenzi, Danilo ou Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Verratti, Paredes; Dites María, Mbappé, Neymar.

Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Hernández, Davies; Kimmich, Alaba: Sané, Müller, Coman; et Choupo Moting.

Arbitre: Daniele Orsato (ITA)

Stade: Parc des Princes de Paris

Heure: 21,00 heures.