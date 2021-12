Le PSG s’impatiente avec Mbappé

17/12/2021

Act à 11:17 CET

Nouveau rebondissement dans l’affaire Mbappé. Le PSG continue d’affirmer qu’il veut le renouveler, oui ou oui, mais ce qui était un « va rester » rdquor;, maintenant est devenu un » on verra & rdquor;. Le footballeur est concentré sur le quotidien à Paris et a la Ligue des champions entre les sourcils, mais au club, ils doivent prolonger leur relation le plus tôt possible pour rester calme.

Il ne reste que 15 jours avant, officiellement, Mbappé est libre de négocier son avenir et peut sortir gratuitement de l’ensemble parisien en été. Media Europe marche dans les pas de l’attaquant français et cela inquiète le PSG.

Leonardo, dans une conférence à la Sorbonne Université, a été interrogé sur lui, et il a dit ceci : « Que dire de Mbappé. Kylian est redoutable. C’est différent, unique. Eh bien, vous savez ce que nous voulons & mldr; On verra& rdquor ;.

Le PSG tentera de le convaincre jusqu’au bout, mais il semble que jusqu’à ce que l’international français se décide, Leonardo et compagnie devront attendre.