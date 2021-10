Le PSG s’inscrit à la finale épique

Le PSG de Mauricio Pochettino a de nouveau inscrit trois points en Ligue 1 après avoir battu (2-1) le LOSC Lille au Parc des Princes. Les buts de Marquinhos et Ángel Di Maria ont annulé ceux de David dans un dernier quart d’heure de haut niveau : les Parisiens sont revenus pour gagner, comme d’habitude cette saison 2021/22.

Les Parisiens, qui n’ont pas pu compter sur Kylian Mbappé et ont perdu Leo Messi à la mi-temps sur blessure, ils ont remporté un total de huit points dans cette édition de Ligue 1 à partir de la minute 85, cinq de plus que toute autre équipe des cinq ligues majeures. Ángel Di Maria a profité d’un superbe plateau de Neymar sur le balcon de la surface pour tirer sur Grbic et sécuriser les trois points à domicile.

Les Gaulois ont démontré leur grande capacité de marquer et leur autorité absolue dans le championnat de France : ils ont totalisé 31 points sur 36 possibles avec 10 victoires, un nul et une défaite.. Après n’avoir rien fait contre l’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, la victoire le conforte à la première place avec un large avantage sur le deuxième classé.

Le PSG, intraitable en Ligue 1

L’équipe de France a conquis les trois points et mis un terme à une petite bosse en termes de résultats : Jusqu’à la victoire contre le LOSC Lille, actuel champion de Ligue 1 et super champion de France aux dépens du PSG de Mauricio Pochettino, il avait ajouté quatre points sur les neuf derniers et la distance vis-à-vis de ses poursuivants immédiats s’était rétrécie ces dernières dates..

Sans Kylian Mbappé, les hommes de Mauricio Pochettino affrontent le duel clé de la phase de poules face au RB Leipzig avec également le doute de Leo Messi: l’Argentin a souffert de sa blessure en première mi-temps et n’a pas joué le reste du match une fois arrivé à la pause. La star n’a toujours pas fait ses débuts avec le PSG en Ligue 1, mais oui il l’a fait en Ligue des champions, où il a marqué trois buts en trois matchs.