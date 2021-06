Le PSG sort son portefeuille et offre 75 millions pour Achraf

in

22/06/2021 à 12:56 CEST

Le PSG ne semble pas avoir de problèmes financiers. Contrairement à l’Inter, qui doit vendre l’un de ses meilleurs joueurs pour assainir ses comptes, l’équipe parisienne est prête à jeter la maison par la fenêtre. Il reste encore beaucoup de marché, mais s’il finit par se confirmer et comme le sont les économies des clubs, Achraf serait l’un des transferts les plus élevés de l’été.

Après avoir intégré Wijnaldum à coût nul alors qu’il était tout proche de rejoindre le Barça et l’arrivée imminente de Donnarumma, qui aurait déjà passé l’examen médical, le PSG cherche à conforter l’effectif avec une garantie côté/voie.

‘La Gazzeta’ aurait révélé maintenant que la dernière offre serait d’environ 75 millions, augmentant ainsi le dernier connu d’environ 60. L’Inter l’avait évalué à 80 et Chelsea sondait également son incorporation, donc si le club londonien tombe finalement de l’offre, il pourrait l’accepter.

Madrid a conservé le droit de premier refus sur le footballeur, mais avec l’arrivée d’Alaba et compte tenu que ils ne peuvent pas non plus correspondre à l’offre, il cédera la place à l’ensemble de la capitale française.