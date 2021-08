Le PSG souffre pour battre Brest sans Messi et Neymar

20/08/2021

Le à 23h30 CEST

Avec Leo Messi et Neymar Jr à Barcelone, profitant de quelques jours de repos avant la ‘tempête’, Le Paris Saint-Germain a subi une attaque à Brest dans un match qui a montré à la fois la facilité de marquer des buts et la fragilité défensive de l’équipe parisienne (2-4). Ceux de Mauricio Pochettino ils ont gagné leur troisième match en trois jours et ils ont tenu bon en route vers la reconquête d’une Ligue 1 que la saison dernière ils se sont échappés.

Le technicien argentin a déjà prévenu, après la signature de Leo Messi, qu’avoir de bons joueurs n’est pas synonyme d’être une bonne équipe. Le PSG a beaucoup de travail devant lui. C’est un ensemble avec des pièces individuelles brillantes qui doivent maintenant s’emboîter. Alors que les nouvelles recrues s’adaptent, il est important que les résultats soient bons. Et, pour l’instant, en ce sens, rien ne peut être reproché à l’équipe parisienne.

Ander Herrera a dépassé le PSG au stade Francis-Le Blé et, peu après, Mbappé vu le but d’allonger le score. Avant la pause, cependant, Franck honoré il a coupé les distances et fait très clairement comprendre à l’équipe parisienne que la seconde mi-temps ne serait pas une formalité. Donc c’était ça. Même si Gueye a marqué le troisième à la 73e minute, Brest a mis la peur dans le corps de l’équipe visiteuse avec un but de Mounie en 85. Dis Maria, déjà au moment de l’addition, a condamné l’engagement.

Tout était donc prêt pour que Leo Messi fasse ses débuts avec sa nouvelle équipe. En principe, s’il n’y a pas de contretemps, la star argentine débutera son étape en France dimanche prochain 29 août, dans le jeu du PSG dans le domaine de Stade de Reims par Óscar García lorsque nous aurons l’information.