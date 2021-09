“Le PSG triche, le Real Madrid non”

15/09/2021

Le à 13:59 CEST

Le président de la Liga, Javier Tebas, a encore évoqué ce mercredi le fair-play financier et le rôle d’équipes comme le PSG dans la compétition pour recruter des footballeurs.

Lors de la présentation ce mercredi de l’accord entre LaLiga et Burger King, Tebas a déclaré que Madrid a été “de loin le meilleur club d’Europe, de loin, lorsqu’il s’agit de gérer le problème de la pandémie au niveau économique”, et l’a différencié du PSG car le club parisien “triche, Madrid ne le fait pas”, et ni “n’a de problème financier non plus. Il a toujours eu une rigueur budgétaire de ses dépenses salariales et la stratégie de transfert et de vente de joueurs a été très importante, et en ne faisant aucune incorporation, sa situation est meilleure et lui permet de gérer un fonds et d’avoir accès au financement ».

“Le PSG triche et le Real Madrid ne le fait pas et ce n’est pas un” club d’État “. Le PSG a une charge salariale proche de 600 millions d’euros et les droits audiovisuels en France ont baissé de 40 pour cent, il est impossible qu’il puisse payer et que ses sponsors contribuent 30 pour cent de plus que ce que le reste des clubs entre” a ajouté Thèbes.

Le président a récemment déclaré que Madrid pouvait se permettre de signer Haaland et Mbappé, mais lors de l’événement, il a voulu le clarifier en disant que “vous devez les mettre en contexte. Je l’ai dit lors d’un forum sur l’intégrité et ils m’ont demandé si le football espagnol était ruiné. Ce n’est pas et j’ai non seulement dit que le Real Madrid pouvait le faire, aussi que le FC Barcelone n’est pas la ruine qu’on dit, il y a d’autres clubs en Europe avec des ratios pires et vous pouvez vous en sortir si vous structurez bien la dette”.

“Bien sûr que nous nous comprenons bien. Il connaît mon opinion et ce qui s’est passé, confirmé par un témoin, mais nous n’avons plus à y penser, Messi n’est plus là et la Liga doit continuer à travailler et le Barça doit continuer à rivaliser et à atteindre ses objectifs sportifs. Pour les raisons pour lesquelles Messi est parti, demandez au Barça “, a-t-il ajouté à propos du Barça et de sa relation avec Laporta après les déclarations croisées dérivées de son interview SPORT.

En ce qui concerne la perte d’un bastion aussi important avec Leo Messi, Tebas a fait appel à de jeunes talents: “Cela me dérangeait autant que Messi ou Neymar ne jouent pas ici ou que Mourinho et Guardiola s’entraînent. Nous aimerions avoir le meilleur, mais cela est impossible car il y a de très bonnes ligues dans le monde. entre Ansu Fati et Vinicius on va passer un bon moment et puis on dira que les jeunes sont avec nous.”