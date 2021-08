Le PSG vendra le maillot de Messi à partir de demain à 9h

10/08/2021 à 20h14 CEST

Alors que l’annonce de la signature de Leo Messi par le Paris Saint-Germain n’a pas encore été officialisée, on sait déjà que Le nouveau maillot de l’équipe de France avec le numéro et le nom de la star argentine sera mis en vente demain à 09h00 dans les magasins officiels du club.

On s’attend à ce que le premier jour des ventes, tous les records de vente de t-shirts du PSG puissent être battus, et c’est parce que le marketing est l’une des armes les plus puissantes liées au nom de Leo et cela apportera sans aucun doute d’énormes bénéfices à l’équipe de Al-Khelaïfi.

De même, il est prévu que l’annonce officielle du transfert soit faite dans les prochaines heures. Messi a déjà passé l’examen médical et se trouve au Parc des Princes. Demain aura lieu l’annonce et la conférence de presse de présentation.

L’arrivée de l’ancienne légende du FC Barcelone à Paris a été, est et sera la principale actualité dans le monde du football ce mardi 10 août. Et à partir de demain, le nom de Messi brillera sur le dos de nombreux fans du PSG.