Le PSG veut que Cristiano remplace Mbappé !

08/12/2021 à 11:51 CEST

Et maintenant que va-t-il arriver à Mbappé ? Après l’arrivée de Leo Messi, la star française est la seule inconnue du club parisien. Pas pour cette saison, où il semble qu’il restera pour faire un triplé de rêve avec l’Argentin et Neymar, mais pour le prochain cours.

Le Français s’obstine toujours à ne pas renouveler son lien avec le PSG au-delà de juin 2022 et le club semble s’habituer à l’idée que retenir Mbappé va être impossible. Ainsi, selon ‘AS’, dans la direction parisienne ils considèrent déjà que l’avenir du jeune attaquant français passe par le Real Madrid, où il arriverait gratuitement en juillet 2022.

Mais l’information n’y est pas. Toujours selon les médias précités, le PSG ne va pas se contenter de signer un remplaçant qui complète Neymar et Messi, mais ferait tout son possible pour signer Cristiano Ronaldo et créer un nouveau triplet de galacticos. Le rêve de rejoindre Messi et Cristiano dans la même équipe serait plus proche que jamais. Les chiffres l’exigent.

Si Mbappé a un contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Ronaldo est dans une situation similaire. Le Portugais met également fin à son lien avec la Juventus la saison prochaine, il pourrait donc négocier avec n’importe quel club avec la lettre de liberté sous le bras. L’équipe parisienne laisserait Mbappé libre, mais cela amènerait aussi Cristiano sans aucun coût de transfert.