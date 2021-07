Le PSN revient en ligne pour les propriétaires de PS4 et PS5

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder au PSN (PlayStation Network) en ce moment sur votre PS4 ou PS5, vous n’êtes pas seul. De nombreux utilisateurs signalent des problèmes d’accès au service ou rencontrent des erreurs même s’ils parviennent à se connecter. Selon DownDetector, il y a eu récemment une augmentation massive des problèmes signalés. Le support PlayStation ne signalait initialement aucun problème, mais le site confirme maintenant qu’il y a une panne en cours affectant tous les aspects du PSN.

Beaucoup des meilleurs jeux PS5 ne nécessitent pas de connexion Internet, mais certains le font, ce qui signifie que vous ne pourrez peut-être pas accéder aux modes multijoueur ou en ligne pendant cette panne. Il convient de noter que Steam et le lanceur Epic Games Store semblent également subir une panne en ce moment, donc les deux sont presque certainement connectés.

Ce problème semble être plus important que le PlayStation Network. Certains des plus grands jeux en ligne tels que Call of Duty, Genshin Impact, Apex Legends et bien d’autres sont actuellement en panne en raison de problèmes apparents de connexion au CDN d’Akamai avec DNS. On ne sait pas combien de temps ce problème persistera. Akamai a reconnu des problèmes avec le service et mène actuellement une enquête.

Compte tenu de la nature de cette panne, il est peu probable que l’actualisation constante pour essayer de vous connecter ou d’allumer et d’éteindre votre console soit utile. Il est également peu probable que la réinitialisation de votre routeur améliore votre connexion. Si vous vous trouvez dans la zone de panne affectée, vous ne pouvez pratiquement rien y faire.

Pendant ce temps, Akamai Technologies, qui pourrait être à l’origine d’une panne d’Internet généralisée sur de nombreux services et sites, a indiqué qu’elle avait mis en place un correctif et que les services devraient revenir en ligne. L’assistance PlayStation continue de signaler des pannes, mais nous vous tiendrons au courant de tout progrès.

Nous avons mis en place un correctif pour ce problème et, sur la base des observations actuelles, le service reprend ses opérations normales. Nous continuerons de surveiller pour nous assurer que l’impact a été entièrement atténué. – Akamai Technologies (@Akamai) 22 juillet 2021

La dernière mise à jour de l’état du service PlayStation Network montre que tous les services devraient être de nouveau en ligne et fonctionner normalement.