Le PSOE a vu la coalition pour la réforme du travail en danger

30/10/2021 à 16h33 CEST

Marbre Iolanda

S’il y a une chose à laquelle Pedro Sánchez est habitué depuis qu’il a signé l’accord de coalition avec United We Can, c’est au parti violet d’exprimer ses désaccords en public comme mécanisme de pression. Il n’a jamais aimé ce bruit, mais il l’a toujours associé au style de leadership de Pablo Iglesias. A la Moncloa, l’idée qu’avec Yolanda Diaz la négociation serait encore plus dure, mais il n’était pas prévu que la discussion entre les partenaires soit portée devant l’opinion publique. La manière dont le ministre du Travail a agi dans la crise de la réforme du travail a mis les socialistes en garde. Il y a un climat électoral excessif pour des élections générales dans deux ans.

Au pire du conflit, cette semaine, la direction du PSOE craignait que le deuxième vice-président ne fasse délibérément monter la tension dans le but de briser la coalition et d’aller aux élections. Est-ce possible? Les dirigeants socialistes sont convaincus que Díaz a essayé et qu’il peut recommencer. Son entourage le nie catégoriquement. « Yolanda est devenue sérieuse, mais pour ne rien casser& rdquor;, assurent-ils. D’autres voix à gauche soulignent qu’en réalité, celui qui est le plus intéressé à brouiller et à provoquer la rupture n’est pas le ministre le plus apprécié du gouvernement, mais Unidos Podemos, afin de ne pas laisser le temps de construire un projet alternatif solide. et doivent assister aux élections sous le joug des acronymes violets. Toutes ces hypothèses ont survolé la semaine la plus compliquée qu’ait connue la coalition et qui se termine, pour le moment, par une trêve qui laisse des blessés et un fort malaise.

Le président du gouvernement n’a pas caché à ses collaborateurs sa colère contre Díaz. Les socialistes accusent le ministre du Travail d’avoir annulé jusqu’à cinq réunions que les ministères du PSOE touchés par la réforme du travail avaient demandées, ce qu’ils comprennent comme une tentative non seulement de diriger les négociations sur une question aussi sensible, mais de les exclure et de leur cacher des informations clés. . L’environnement de Diaz nie une telle intention. Ils admettent qu’il y a peut-être eu des annulations, mais soutiennent que cela a toujours été justifié par le calendrier et insistent sur le fait qu’aucune excuse n’a jamais été donnée, mais qu’il y a eu des raisons prouvées de reporter une réunion.

Au PSOE, la conviction que rien de tout cela n’est accidentel s’est installée et ils soulignent que Díaz a essayé de faire sauter la coalition. « Vous avez déjà votre projet [electoral] organisé & rdquor;ils insistent. Ils estiment que, pour l’instant, l’implosion a été évitée, mais la crainte d’une nouvelle tentative demeure « avec une nouvelle excuse & rdquor ;.

Ceux de Díaz rejettent cette hypothèse. « Yolanda a vécu une période terrible cette semaine. Mais nous n’avons remarqué aucun risque d’évasion à aucun moment. Ce qui se passe, c’est que cette affaire est capitale. Elle est ouvrière et c’est pourquoi elle devient sérieuse. Pas dur, mais sérieux», raisonne l’environnement du vice-président.

Réunion tendue

Dans ce climat de méfiance mutuelle, le PSOE et Unidas Podemos sont arrivés à la réunion de lundi pour examiner si les accords de coalition sont respectés. Adriana Lastra, la secrétaire générale adjointe des socialistes, a dirigé la réunion préparée et s’est présentée avec la documentation de toutes les initiatives de son parti liées à la réforme du travail. « Nous sommes le PSOE. Nous avons 120 sièges & rdquor;, a-t-il déplacé vers les violets, rappelant qu’ils sont le partenaire majoritaire de la coalition.

Ils ont parlé de contenu, les deux parties l’admettent. Mais aucun des deux ne risque de révéler quelles divergences spécifiques existent. Ils ont aussi parlé de leadership. Ceux de Díaz insistent sur un argument : ils voient logique que le ministère du Travail mène cette négociation et informe le reste. Ils, rappelons-le, ne siègent pas à la table de la réforme des retraites dirigée par le ministre de l’Inclusion et de la Sécurité sociale, José Luis Escrivá, malgré le fait que ce dialogue affecte également son portefeuille. Ce qui est raisonnable, insistent-ils, c’est qu’un seul ministère dirige. Le PSOE rejette cet argument. « Cela ne s’est pas produit avant parce qu’il n’y a pas eu de coalition gouvernementale ou de réforme du travail auparavant », affirment-ils. « On ne joue pas le titulaire de qui mène. Nous n’ouvrons pas ce litige. Voulez-vous gagner l’histoire? Qu’ils le gagnent, mais qu’ils l’abrogent [la reforma laboral del PP]& rdquor;, défendre. Des sources du ministère du Travail suggèrent que le problème sous-jacent est que, même au sein des socialistes, il n’y a pas de position unique concernant les candidats qui doivent être renversés. Et ils laissent une question en l’air : Adriana Lastra et Nadia Calviño défendent-elles la même chose ?

Temps hostile

Avec des soupçons des deux côtés, mardi prochain, Sánchez réunira Díaz, Calviño et Escrivá à la même table pour se mettre d’accord sur la position de l’exécutif sur la réforme du travail. Le président, expliquent des sources proches, est toujours très en colère contre le ministre du Travail. Ils admettent que la relation entre les deux a été affaiblie par la méfiance et la colère. Le climat de complicité qui régnait entre les deux semble s’être évaporé.

Au PSOE, on craint que, malgré la trêve, une brèche irréparable se soit ouverte. Ils craignent que le climat électoral ne s’installe et que les hostilités s’intensifient. Ils sont convaincus que Díaz recherche son propre profil et doit se distancer de Sánchez pour être candidate. « Il n’y a pas de problème. La relation demeure & rdquor;, nie l’environnement du deuxième vice-président. Ses proches collaborateurs tentent de désamorcer la tension avec le président. Et lorsqu’on leur demande s’il y a d’autres voix dans l’espace violet qui ont tenté de précipiter la rupture, ils préfèrent garder le silence.